Головна Новини Суспільство Війна з Росією Проблема не зникла: що відбувається всередині армії з жінками
Проблема не зникла: що відбувається всередині армії з жінками

Попри формальні зміни, жінки в українській армії досі стикаються з упередженнями та дискримінацією

7 квітня 2026, 22:58
Ткачова Марія

Українська дослідниця та військова аналітикиня Катерина Зарембо звернула увагу на проблему ставлення до жінок у війську, зазначивши, що попри офіційні зміни, повсякденний сексизм залишається поширеним явищем.

З якими проблемами стикаються жінки у ЗСУ

За її словами, жінки у Збройних силах регулярно стикаються з упередженнями ще на етапі відбору до підрозділів. Деякі командири відкрито відмовляються брати жінок, аргументуючи це стереотипами або особистими переконаннями.

Вона наводить типові фрази, які доводиться чути військовослужбовицям — від сумнівів у їхній здатності виконувати завдання до псевдотурботи, яка фактично є формою дискримінації.

Формально ситуація в Україні змінилася: жінки можуть обіймати бойові посади, отримувати звання, а серед військового керівництва вже є жінки-генерали. Однак на практиці багато з них змушені постійно доводити свою професійність.

Зарембо зазначає, що помилки чоловіків у підрозділах часто сприймаються як частина робочого процесу, тоді як аналогічні дії жінок можуть надовго закріплюватися як доказ "некомпетентності". Це створює додатковий тиск і нерівні умови служби.

Також жінок інколи сприймають як загрозу традиційній ролі військового або як фактор, що відволікає колектив. У результаті формується середовище, де упередження впливають на рішення та взаємодію всередині підрозділів.

Водночас існують підрозділи, де ситуація принципово інша. Зокрема, у медичних та окремих бойових частинах жінки служать масово, а оцінка їхньої роботи базується на професійності, а не на статі.

Аналітикиня підкреслює, що проблема не в самих жінках, а в системних підходах і культурі всередині окремих підрозділів. Вона висловлює сподівання, що з часом служба жінок у війську стане звичною нормою, а подібні прояви дискримінації зникнуть.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовий із позивним "Осман" Станіслав Бунятов повідомив про зміни на фронті в районі Краматорська та Слов’янська, де ситуація має як позитивні, так і негативні тенденції.



Джерело: https://nv.ua/ukr/opinion/zhinki-u-zsu-katerina-zarembo-pro-diskriminaciyu-v-ukrajinskiy-armiji-50598319.html?utm_source=telegram
