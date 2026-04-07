Проблема не зникла: що відбувається всередині армії з жінками

Українська дослідниця та військова аналітикиня Катерина Зарембо звернула увагу на проблему ставлення до жінок у війську, зазначивши, що попри офіційні зміни, повсякденний сексизм залишається поширеним явищем.

З якими проблемами стикаються жінки у ЗСУ

За її словами, жінки у Збройних силах регулярно стикаються з упередженнями ще на етапі відбору до підрозділів. Деякі командири відкрито відмовляються брати жінок, аргументуючи це стереотипами або особистими переконаннями.

Вона наводить типові фрази, які доводиться чути військовослужбовицям — від сумнівів у їхній здатності виконувати завдання до псевдотурботи, яка фактично є формою дискримінації.

Формально ситуація в Україні змінилася: жінки можуть обіймати бойові посади, отримувати звання, а серед військового керівництва вже є жінки-генерали. Однак на практиці багато з них змушені постійно доводити свою професійність.

Зарембо зазначає, що помилки чоловіків у підрозділах часто сприймаються як частина робочого процесу, тоді як аналогічні дії жінок можуть надовго закріплюватися як доказ "некомпетентності". Це створює додатковий тиск і нерівні умови служби.

Також жінок інколи сприймають як загрозу традиційній ролі військового або як фактор, що відволікає колектив. У результаті формується середовище, де упередження впливають на рішення та взаємодію всередині підрозділів.

Водночас існують підрозділи, де ситуація принципово інша. Зокрема, у медичних та окремих бойових частинах жінки служать масово, а оцінка їхньої роботи базується на професійності, а не на статі.

Аналітикиня підкреслює, що проблема не в самих жінках, а в системних підходах і культурі всередині окремих підрозділів. Вона висловлює сподівання, що з часом служба жінок у війську стане звичною нормою, а подібні прояви дискримінації зникнуть.

