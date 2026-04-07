Проблема не исчезла: что происходит внутри армии с женщинами

Украинская исследовательница и военная аналитика Екатерина Зарембо обратила внимание на проблему отношения к женщинам в армии, отметив, что несмотря на официальные изменения, повседневный сексизм остается распространенным явлением.

С какими проблемами сталкиваются женщины в ВСУ

По ее словам, женщины в Вооруженных силах регулярно сталкиваются с предубеждениями еще на этапе отбора в подразделения. Некоторые командиры открыто отказываются брать женщин, аргументируя это стереотипами или личными убеждениями.

Она приводит типичные фразы, которые приходится слышать военнослужащим — от сомнений в их способности выполнять задачи к псевдозаботе, фактически формой дискриминации.

Формально ситуация в Украине изменилась: женщины могут занимать боевые должности, получать звание, а среди военного руководства уже есть женщины-генералы. Однако на практике многие вынуждены постоянно доказывать свой профессионализм.

Зарембо отмечает, что ошибки мужчин в подразделениях часто воспринимаются как часть рабочего процесса, в то время как аналогичные действия женщин могут надолго закрепляться как доказательство "некомпетентности". Это создает дополнительное давление и неравные условия службы.

Также женщин иногда воспринимают как угрозу традиционной роли военного или как фактор, отвлекающий коллектив. В результате формируется среда, где предубеждения влияют на решение и взаимодействие внутри подразделений.

В то же время, существуют подразделения, где ситуация принципиально иная. В частности, в медицинских и отдельных боевых частях женщины служат массово, а оценка их работы базируется на профессионализме, а не на полу.

Аналитика не подчеркивает, что проблема не в самих женщинах, а в системных подходах и культуре внутри отдельных подразделений. Она надеется, что со временем служба женщин в армии станет привычной нормой, а подобные проявления дискриминации исчезнут.

