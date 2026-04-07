Фронт змінюється: військовий розповів, що відбувається на Донбасі

Військовий із позивним "Осман" Станіслав Бунятов повідомив про зміни на фронті в районі Краматорська та Слов’янська, де ситуація має як позитивні, так і негативні тенденції.

Ситуація в районі Краматорська і Словʼянська

За його словами, українські підрозділи почали активніше натягувати захисні сітки. Це важливий елемент протидії російським безпілотникам, оскільки такі конструкції змушують ворога змінювати маршрути польотів.

Як пояснює військовий, сітки фактично створюють "коридори безпеки". Російські дрони уникають таких зон, навіть якщо там відбувається переміщення техніки. У результаті противник змушений обирати інші напрямки, де має менше інформації про логістику українських сил.

Водночас ситуація ускладнюється через сезонний фактор. Із потеплінням починає активно розростатися рослинність — так звана "зеленка". Це змінює характер бойових дій і ускладнює утримання позицій.

Окрім цього, військовий звернув увагу на ще одну проблему — подорожчання оптоволокна. Це безпосередньо впливає на можливості використання дронів та інших технічних засобів, що є важливою частиною сучасної оборони.

За його словами, поєднання сезонних змін і ресурсних обмежень може ускладнити ситуацію на окремих ділянках фронту найближчим часом.

