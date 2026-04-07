«Мені не треба місце в маршрутці»: жорстоке звернення ветерана війни до суспільства

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Український військовий, який проходить відновлення після поранення, записав звернення до суспільства щодо ставлення до ветеранів і їхнього майбутнього після війни.
Ветеран війни про відношення у суспільстві та майбутнє
За його словами, в українському суспільстві вже формується уявлення про повагу до військових — люди готові поступатися місцем у транспорті, допомагати у побуті, висловлювати підтримку. Однак цього недостатньо.
Він наголошує, що ветеранам не потрібні символічні жести. Натомість ключовим є повноцінне включення у соціальне та економічне життя країни — можливість працювати, будувати кар’єру, відкривати бізнес і бути частиною колективів.
Військовий підкреслює, що саме ветерани довели свою відповідальність перед державою не словами, а діями. Саме тому вони повинні розглядатися як активна частина суспільства, а не як окрема група, яка потребує лише допомоги.
Окремо він звернув увагу на ризики формування моделі, у якій ветерани стають дотаційною верствою. За його словами, така система не є життєздатною і не зможе забезпечити гідний рівень життя для тих, хто повертається з війни.
На його переконання, єдиний ефективний шлях — це створення умов для інтеграції ветеранів у всі сфери життя: роботу, бізнес, соціальні процеси. Інакше це може мати негативні наслідки для майбутнього країни.