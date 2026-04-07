«Мне не нужно место в маршрутке»: жестокое обращение ветерана войны к обществу

Украинский военный, проходящий восстановление после ранения, записал обращение к обществу по отношению к ветеранам и их будущему после войны.

Ветеран войны об отношениях в обществе и будущем

По его словам, в украинском обществе уже формируется представление об уважении к военным — люди готовы уступать место в транспорте, помогать в быту, выражать поддержку. Однако этого недостаточно.

Он отмечает, что ветеранам не нужны символические жесты. В то же время ключевым является полноценное включение в социальную и экономическую жизнь страны — возможность работать, строить карьеру, открывать бизнес и быть частью коллективов.

Военный подчеркивает, что именно ветераны доказали свою ответственность перед государством не словами, а действиями. Именно поэтому они должны рассматриваться как активная часть общества, а не как отдельная группа, нуждающаяся только в помощи.

Отдельно он обратил внимание на риски формирования модели, в которой ветераны становятся дотационным слоем. По его словам, такая система не жизнеспособна и не сможет обеспечить достойный уровень жизни для возвращающихся с войны.

По его убеждению, единственный эффективный путь — создание условий для интеграции ветеранов во все сферы жизни: работу, бизнес, социальные процессы. В противном случае это может иметь негативные последствия для будущего страны.

