Военный с позывным "Осман" Станислав Бунятов сообщил об изменениях на фронте в Краматорске и Славянске, где ситуация имеет как положительные, так и негативные тенденции.

Ситуация в районе Краматорска и Славянска

По его словам, украинские подразделения начали более активно натягивать защитные сетки. Это немаловажный элемент противодействия российским беспилотникам, поскольку такие конструкции заставляют врага изменять маршруты полетов.

Как объясняет военный, сетки фактически создают "коридоры безопасности". Российские дроны избегают таких зон, даже если там происходит перемещение техники. В результате противник вынужден выбирать другие направления, где меньше информации о логистике украинских сил.

В то же время ситуация усложняется из-за сезонного фактора. С потеплением начинает активно разрастаться растительность – так называемая "зеленка". Это изменяет характер боевых действий и усложняет удержание позиций.

Кроме того, военный обратил внимание на еще одну проблему — подорожание оптоволокна. Это оказывает непосредственное влияние на возможности использования дронов и других технических средств, что является важной частью современной обороны.

По его словам, сочетание сезонных изменений и ресурсных ограничений может усугубить ситуацию на отдельных участках фронта в ближайшее время.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в проходящий восстановление после ранения странский военный записал обращение к обществу относительно отношения к ветеранам и их будущему после войны.



По его словам, в украинском обществе уже формируется представление об уважении к военным — люди готовы уступать место в транспорте, помогать в быту, выражать поддержку. Однако этого недостаточно. Он отмечает, что ветеранам не нужны символические жесты. В то же время ключевым является полноценное включение в социальную и экономическую жизнь страны — возможность работать, строить карьеру, открывать бизнес и быть частью коллективов. Военный подчеркивает, что именно ветераны доказали свою ответственность перед государством не словами, а действиями. Именно поэтому они должны рассматриваться как активная часть общества, а не как отдельная группа, нуждающаяся только в помощи.

