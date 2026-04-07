Срочное заявление от СБУ: что сейчас следует сделать всем украинцам с Wi-Fi роутером

Служба безопасности Украины совместно с ФБР , правоохранительными органами Европейского Союза и Польши провела масштабную кибероперацию против инфраструктуры российской военной разведки.

Шпионаж рф через интернет-роутеры

По данным СБУ, ГРУ использовало уязвимые Wi-Fi роутеры для проведения шпионских операций. Из-за сломанных устройств злоумышленники перехватывали интернет-трафик, получали доступ к паролям, токенам и другой конфиденциальной информации.

Речь идет, в частности, о данных пользователей из Украины, стран ЕС и США, включая информацию, связанную с государственными структурами и оборонными предприятиями.

В рамках сделки удалось заблокировать более 100 серверов, которые использовались для управления этой киберсетью, а также вывести из-под контроля сотни скомпрометированных маршрутизаторов.

Эксперты отмечают, что такие действия существенно ограничивают возможности российских спецслужб по сбору разведданных в киберпространстве.

В то же время, СБУ призывает пользователей уделить внимание собственной кибербезопасности: регулярно обновлять программное обеспечение роутеров, изменять пароли и проверять настройки. Интернет-провайдеры рекомендуют помогать клиентам в защите их сетей.

