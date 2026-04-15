ТЦК прокоментували бійку з жінками

У Львові під час проведення мобілізаційних заходів стався інцидент за участі військовослужбовців територіального центру комплектування та цивільних осіб.

Скандальна примусова мобілізація у Львові

Як повідомили у Львовському обласному ТЦК та СП, на вулиці Володимира Великого громадянин, який порушив правила військового обліку, намагався уникнути виконання своїх обов’язків.

За даними відомства, під час інциденту група жінок втрутилася у ситуацію та, за їхньою оцінкою, перешкоджала діям військових і правоохоронців.

У результаті чоловіка доставили до ТЦК для проходження подальших процедур, зокрема військово-лікарської комісії.

У центрі комплектування наголошують, що поповнення особового складу є необхідною умовою для оборони держави, особливо на тлі триваючої війни.

Також у повідомленні підкреслюється, що завдяки Силам оборони вдалося зупинити поширення окупації на інші регіони країни.

Представники ТЦК закликали громадян не перешкоджати мобілізаційним заходам і відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків.

