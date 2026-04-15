ТЦК прокоментували бійку з жінками

У Львові під час мобілізаційних заходів виник конфлікт із перешкоджанням роботі ТЦК

15 квітня 2026, 17:29
Автор:
Ткачова Марія

У Львові під час проведення мобілізаційних заходів стався інцидент за участі військовослужбовців територіального центру комплектування та цивільних осіб.

ТЦК прокоментували бійку з жінками

Скандальна примусова мобілізація у Львові

Як повідомили у Львовському обласному ТЦК та СП, на вулиці Володимира Великого громадянин, який порушив правила військового обліку, намагався уникнути виконання своїх обов’язків.

За даними відомства, під час інциденту група жінок втрутилася у ситуацію та, за їхньою оцінкою, перешкоджала діям військових і правоохоронців.

У результаті чоловіка доставили до ТЦК для проходження подальших процедур, зокрема військово-лікарської комісії.

У центрі комплектування наголошують, що поповнення особового складу є необхідною умовою для оборони держави, особливо на тлі триваючої війни.

Також у повідомленні підкреслюється, що завдяки Силам оборони вдалося зупинити поширення окупації на інші регіони країни.

Представники ТЦК закликали громадян не перешкоджати мобілізаційним заходам і відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські Сили безпілотних систем завдали удару по стратегічному об’єкту російського військово-промислового комплексу в глибокому тилу.
Про це повідомив командир підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді. За його словами, атака була спрямована не лише на ураження конкретного підприємства, а й на демонстрацію відсутності безпеки навіть у віддалених регіонах РФ. Йдеться про нафтохімічний завод у Стерлітамаку (Республіка Башкортостан), який є важливим елементом виробництва авіаційного пального та компонентів для авіації. За попередньою інформацією, об’єкт зазнав пошкоджень унаслідок удару безпілотників.



