Во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий произошел инцидент с участием военнослужащих территориального центра комплектования и гражданских лиц.

Скандальная принудительная мобилизация во Львове

Как сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, на улице Владимира Великого гражданин, нарушивший правила военного учета, пытался избежать исполнения своих обязанностей.

По данным ведомства, во время инцидента группа женщин вмешалась в ситуацию и, по их оценке, препятствовала действиям военных и правоохранителей.

В результате мужчина доставили в ТЦК для прохождения дальнейших процедур, в том числе военно-врачебной комиссии.

В центре комплектования отмечают, что пополнение личного состава является необходимым условием для обороны государства, особенно на фоне продолжающейся войны.

Также в сообщении подчеркивается, что благодаря силам обороны удалось остановить распространение оккупации на другие регионы страны.

Представители ТЦК призвали граждан не препятствовать мобилизационным мерам и ответственно относиться к исполнению своих обязанностей.

