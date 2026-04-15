ТЦК прокомментировали потасовку с женщинами
ТЦК прокомментировали потасовку с женщинами

Во Львове во время мобилизационных мероприятий возник конфликт с препятствием в работе ТЦК

15 апреля 2026, 17:29
Автор:
Ткачова Марія

Во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий произошел инцидент с участием военнослужащих территориального центра комплектования и гражданских лиц.

Скандальная принудительная мобилизация во Львове

Как сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, на улице Владимира Великого гражданин, нарушивший правила военного учета, пытался избежать исполнения своих обязанностей.

По данным ведомства, во время инцидента группа женщин вмешалась в ситуацию и, по их оценке, препятствовала действиям военных и правоохранителей.

В результате мужчина доставили в ТЦК для прохождения дальнейших процедур, в том числе военно-врачебной комиссии.

В центре комплектования отмечают, что пополнение личного состава является необходимым условием для обороны государства, особенно на фоне продолжающейся войны.

Также в сообщении подчеркивается, что благодаря силам обороны удалось остановить распространение оккупации на другие регионы страны.

Представители ТЦК призвали граждан не препятствовать мобилизационным мерам и ответственно относиться к исполнению своих обязанностей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские Силы беспилотных систем нанесли удар по стратегическому объекту российского военно-промышленного комплекса в глубоком тылу.
Об этом сообщил командир подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди. По его словам, атака была направлена не только на поражение конкретного предприятия, но и демонстрацию отсутствия безопасности даже в отдаленных регионах РФ. Речь идет о нефтехимическом заводе в Стерлитамаке (Республика Башкортостан), который является важным элементом производства авиационного горючего и компонентов для авиации. По предварительной информации, объект получил повреждения вследствие удара беспилотников.



