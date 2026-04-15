ТЦК прокомментировали потасовку с женщинами

Ткачова Марія
Во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий произошел инцидент с участием военнослужащих территориального центра комплектования и гражданских лиц.
Скандальная принудительная мобилизация во Львове
Как сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, на улице Владимира Великого гражданин, нарушивший правила военного учета, пытался избежать исполнения своих обязанностей.
По данным ведомства, во время инцидента группа женщин вмешалась в ситуацию и, по их оценке, препятствовала действиям военных и правоохранителей.
В результате мужчина доставили в ТЦК для прохождения дальнейших процедур, в том числе военно-врачебной комиссии.
В центре комплектования отмечают, что пополнение личного состава является необходимым условием для обороны государства, особенно на фоне продолжающейся войны.
Также в сообщении подчеркивается, что благодаря силам обороны удалось остановить распространение оккупации на другие регионы страны.
Представители ТЦК призвали граждан не препятствовать мобилизационным мерам и ответственно относиться к исполнению своих обязанностей.