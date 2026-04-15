Мадяр розповів про вкрай далекий удар в Росію: наслідки атаки вражають
Мадяр розповів про вкрай далекий удар в Росію: наслідки атаки вражають

Українські безпілотники вразили об’єкт ВПК РФ на глибині понад 1500 км

15 квітня 2026, 17:15
Ткачова Марія

Українські Сили безпілотних систем завдали удару по стратегічному об’єкту російського військово-промислового комплексу в глибокому тилу.

Про це повідомив командир підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді.

За його словами, атака була спрямована не лише на ураження конкретного підприємства, а й на демонстрацію відсутності безпеки навіть у віддалених регіонах РФ.

Йдеться про нафтохімічний завод у Стерлітамаку (Республіка Башкортостан), який є важливим елементом виробництва авіаційного пального та компонентів для авіації.

За попередньою інформацією, об’єкт зазнав пошкоджень унаслідок удару безпілотників.

Командир наголосив, що відстань у понад 1500 км більше не є гарантією захисту для російської інфраструктури.

Удар також розглядається як частина системної роботи зі зниження потенціалу авіації РФ, зокрема носіїв керованих авіабомб.

Українські військові заявляють, що подібні операції триватимуть і надалі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські розвідники перехопили розмову російських військових, яка свідчить про серйозні проблеми з дисципліною та контролем у підрозділах армії РФ.
Йдеться про бійців 111-го окремого мотострілецького полку, які діють на Покровському напрямку. У радіоперехопленні окупанти обговорюють інцидент із найманцем, якого називають "Чупа". За їхніми словами, він відкрив вогонь по власних "побратимах" та застрелив щонайменше кількох військових, зокрема бійця на ім’я Макс. Російські військові у розмові відкрито попереджають один одного про небезпеку та радять бути обережними, аби не стати наступною жертвою. Подібні випадки можуть свідчити про втрату контролю над окремими елементами у складі підрозділів, зокрема іноземними найманцями.



Джерело: https://t.me/robert_magyar/2211
