Мадяр розповів про вкрай далекий удар в Росію: наслідки атаки вражають

Ткачова Марія
Українські Сили безпілотних систем завдали удару по стратегічному об’єкту російського військово-промислового комплексу в глибокому тилу.
Мадяр про українську атаку по Росії
Про це повідомив командир підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді.
За його словами, атака була спрямована не лише на ураження конкретного підприємства, а й на демонстрацію відсутності безпеки навіть у віддалених регіонах РФ.
Йдеться про нафтохімічний завод у Стерлітамаку (Республіка Башкортостан), який є важливим елементом виробництва авіаційного пального та компонентів для авіації.
За попередньою інформацією, об’єкт зазнав пошкоджень унаслідок удару безпілотників.
Командир наголосив, що відстань у понад 1500 км більше не є гарантією захисту для російської інфраструктури.
Удар також розглядається як частина системної роботи зі зниження потенціалу авіації РФ, зокрема носіїв керованих авіабомб.
Українські військові заявляють, що подібні операції триватимуть і надалі.