Свої стріляють по своїм: перехоплення ГУР вразило справжнім хаосом

Ткачова Марія
Українські розвідники перехопили розмову російських військових, яка свідчить про серйозні проблеми з дисципліною та контролем у підрозділах армії РФ.
Російські найманці вбивають російських солдат
Йдеться про бійців 111-го окремого мотострілецького полку, які діють на Покровському напрямку.
У радіоперехопленні окупанти обговорюють інцидент із найманцем, якого називають "Чупа". За їхніми словами, він відкрив вогонь по власних "побратимах" та застрелив щонайменше кількох військових, зокрема бійця на ім’я Макс.
Російські військові у розмові відкрито попереджають один одного про небезпеку та радять бути обережними, аби не стати наступною жертвою.
Подібні випадки можуть свідчити про втрату контролю над окремими елементами у складі підрозділів, зокрема іноземними найманцями.
У ГУР МО України наголошують, що такі інциденти є черговим підтвердженням морального та організаційного розпаду російської армії.
Також у відомстві вкотре закликали російських військових здаватися в полон, щоб зберегти життя.