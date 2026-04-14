Свої стріляють по своїм: перехоплення ГУР вразило справжнім хаосом
Свої стріляють по своїм: перехоплення ГУР вразило справжнім хаосом

Перехоплення ГУР свідчить про хаос у лавах армії РФ та загрозу від власних найманців

14 квітня 2026, 20:26
Ткачова Марія

Українські розвідники перехопили розмову російських військових, яка свідчить про серйозні проблеми з дисципліною та контролем у підрозділах армії РФ.

Свої стріляють по своїм: перехоплення ГУР вразило справжнім хаосом

Російські найманці вбивають російських солдат

Йдеться про бійців 111-го окремого мотострілецького полку, які діють на Покровському напрямку.

У радіоперехопленні окупанти обговорюють інцидент із найманцем, якого називають "Чупа". За їхніми словами, він відкрив вогонь по власних "побратимах" та застрелив щонайменше кількох військових, зокрема бійця на ім’я Макс.

Російські військові у розмові відкрито попереджають один одного про небезпеку та радять бути обережними, аби не стати наступною жертвою.

Подібні випадки можуть свідчити про втрату контролю над окремими елементами у складі підрозділів, зокрема іноземними найманцями.

У ГУР МО України наголошують, що такі інциденти є черговим підтвердженням морального та організаційного розпаду російської армії.

Також у відомстві вкотре закликали російських військових здаватися в полон, щоб зберегти життя.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у проросійських Z-каналах з’являються публікації, які фактично розкривають реальні принципи набору контрактників до армії РФ.
В одному з таких повідомлень автор прямо заявляє, що до війська готові брати практично всіх — незалежно від стану здоров’я, віку чи наявності судимостей. Зокрема, йдеться про можливість служби для людей із кримінальним минулим, серйозними захворюваннями або відсутністю документів. Також згадується, що приймають осіб старшого віку — до 60+ років. Основний акцент у таких "оголошеннях" робиться не на підготовці чи бойових навичках, а на фінансових виплатах. Зокрема, обіцяють великі одноразові суми та щомісячне грошове забезпечення. Крім того, у тексті прямо натякають на можливість "вирішення проблем" із законом для тих, хто перебуває під слідством.



Джерело: https://t.me/DIUkraine/8214
