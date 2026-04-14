Свои стреляют по своим: перехват ГУР поразил настоящим хаосом

Украинские разведчики перехватили разговор российских военных, свидетельствующий о серьезных проблемах с дисциплиной и контролем в подразделениях армии РФ.

Российские наемники убивают русских солдат

Речь идет о бойцах 111-го отдельного мотострелкового полка, действующих на Покровском направлении.

В радиоперехвате оккупанты обсуждают инцидент с наемником, которого называют "Чупа". По их словам, он открыл огонь по собственным "собратьям" и застрелил по меньшей мере нескольких военных, в том числе бойца по имени Макс.

Российские военные открыто предупреждают друг друга об опасности и советуют быть осторожными, чтобы не стать следующей жертвой.

Подобные случаи могут свидетельствовать о потере контроля за отдельными элементами в составе подразделений, в том числе иностранными наемниками.

В ГУР МО Украины отмечают, что подобные инциденты являются очередным подтверждением морального и организационного распада российской армии.

Также в ведомстве еще раз призывали российских военных сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в пророссийских Z-каналах появляются публикации, которые фактически раскрывают реальные принципы набора контрактников в армию РФ.

В одном из таких сообщений автор прямо заявляет, что в армию готовы брать практически всех, независимо от состояния здоровья, возраста или наличия судимостей. В частности, речь идет о возможности службы для людей с уголовным прошлым, серьезными заболеваниями или отсутствием документов. Также упоминается, что принимают лиц старше — до 60 лет. Основной акцент в таких "объявлениях" делается не на подготовке или боевых навыках, а на финансовых выплатах. В частности, обещают большие единовременные суммы и ежемесячное денежное довольствие. Кроме того, в тексте прямо намекают на возможность "решения проблем" с законом для находящихся под следствием.

