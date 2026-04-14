Свои стреляют по своим: перехват ГУР поразил настоящим хаосом

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинские разведчики перехватили разговор российских военных, свидетельствующий о серьезных проблемах с дисциплиной и контролем в подразделениях армии РФ.
Российские наемники убивают русских солдат
Речь идет о бойцах 111-го отдельного мотострелкового полка, действующих на Покровском направлении.
В радиоперехвате оккупанты обсуждают инцидент с наемником, которого называют "Чупа". По их словам, он открыл огонь по собственным "собратьям" и застрелил по меньшей мере нескольких военных, в том числе бойца по имени Макс.
Российские военные открыто предупреждают друг друга об опасности и советуют быть осторожными, чтобы не стать следующей жертвой.
Подобные случаи могут свидетельствовать о потере контроля за отдельными элементами в составе подразделений, в том числе иностранными наемниками.
В ГУР МО Украины отмечают, что подобные инциденты являются очередным подтверждением морального и организационного распада российской армии.
Также в ведомстве еще раз призывали российских военных сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь.