Росіяни вибухають заявами: в армію беруть будь-кого
Росіяни вибухають заявами: в армію беруть будь-кого

У російських Z-каналах відкрито демонструють реальний підхід до набору в армію

14 квітня 2026, 20:04
Ткачова Марія

У проросійських Z-каналах з’являються публікації, які фактично розкривають реальні принципи набору контрактників до армії РФ.

Проблеми з мобілізацією в рф

В одному з таких повідомлень автор прямо заявляє, що до війська готові брати практично всіх — незалежно від стану здоров’я, віку чи наявності судимостей.

Зокрема, йдеться про можливість служби для людей із кримінальним минулим, серйозними захворюваннями або відсутністю документів. Також згадується, що приймають осіб старшого віку — до 60+ років.

Основний акцент у таких "оголошеннях" робиться не на підготовці чи бойових навичках, а на фінансових виплатах. Зокрема, обіцяють великі одноразові суми та щомісячне грошове забезпечення.

Крім того, у тексті прямо натякають на можливість "вирішення проблем" із законом для тих, хто перебуває під слідством.

Подібні публікації свідчать про серйозні проблеми з комплектуванням армії РФ та готовність знижувати вимоги до новобранців.

Експерти зазначають, що така риторика демонструє реальний стан системи набору — коли кількість стає важливішою за якість підготовки військових.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська блогерка та телеведуча Айза записала відеозвернення до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому підняла тему внутрішніх проблем країни та корупції.
У восьмихвилинному ролику вона заявила, що не може залишатися осторонь ситуації та вважає, що значна частина інформації не доходить до керівництва держави. Серед проблем, які вона озвучила, — паводки, блокування інтернету, знищення худоби та загальний соціальний стан населення. Блогерка також поставила риторичне запитання щодо рівня корупції, поцікавившись, "скільки потрібно вкрасти, щоб цього було достатньо".



Джерело: https://t.me/ButusovPlus/28506
