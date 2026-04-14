Росіяни вибухають заявами: в армію беруть будь-кого

Ткачова Марія
У проросійських Z-каналах з’являються публікації, які фактично розкривають реальні принципи набору контрактників до армії РФ.
Проблеми з мобілізацією в рф
В одному з таких повідомлень автор прямо заявляє, що до війська готові брати практично всіх — незалежно від стану здоров’я, віку чи наявності судимостей.
Зокрема, йдеться про можливість служби для людей із кримінальним минулим, серйозними захворюваннями або відсутністю документів. Також згадується, що приймають осіб старшого віку — до 60+ років.
Основний акцент у таких "оголошеннях" робиться не на підготовці чи бойових навичках, а на фінансових виплатах. Зокрема, обіцяють великі одноразові суми та щомісячне грошове забезпечення.
Крім того, у тексті прямо натякають на можливість "вирішення проблем" із законом для тих, хто перебуває під слідством.
Подібні публікації свідчать про серйозні проблеми з комплектуванням армії РФ та готовність знижувати вимоги до новобранців.
Експерти зазначають, що така риторика демонструє реальний стан системи набору — коли кількість стає важливішою за якість підготовки військових.