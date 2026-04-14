В пророссийских Z-каналах появляются публикации, фактически раскрывающие реальные принципы набора контрактников в армию РФ.

Проблемы с мобилизацией в России

В одном из таких сообщений автор прямо заявляет, что в армию готовы брать практически всех, независимо от состояния здоровья, возраста или наличия судимостей.

В частности, речь идет о возможности службы для людей с уголовным прошлым, серьезными заболеваниями или отсутствием документов. Также упоминается, что принимают лиц старше — до 60 лет.

Основной упор в таких "объявлениях" делается не на подготовке или боевых навыках, а на финансовых выплатах. В частности, обещают большие единовременные суммы и ежемесячное денежное довольствие.

Кроме того, в тексте прямо намекают на возможность "решения проблем" с законом для находящихся под следствием.

Подобные публикации свидетельствуют о серьезных проблемах с комплектованием армии РФ и о готовности снижать требования к новобранцам.

Эксперты отмечают, что такая риторика демонстрирует реальное состояние системы набора — когда количество становится важнее качества подготовки военных.

