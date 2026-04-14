Відомі блогери Росії починають бунт: масові публічні звернення до путіна

Російська блогерка та телеведуча Айза записала відеозвернення до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому підняла тему внутрішніх проблем країни та корупції.

Колишня дружина гуфа, Айза, звернулася до путіна

У восьмихвилинному ролику вона заявила, що не може залишатися осторонь ситуації та вважає, що значна частина інформації не доходить до керівництва держави.

Серед проблем, які вона озвучила, — паводки, блокування інтернету, знищення худоби та загальний соціальний стан населення.

Блогерка також поставила риторичне запитання щодо рівня корупції, поцікавившись, "скільки потрібно вкрасти, щоб цього було достатньо".

Вона висловила сподівання, що президент РФ може не володіти повною інформацією про реальну ситуацію в країні.

Подібне звернення раніше опублікувала й блогерка Вікторія Боня.

Обидві публічні особи проживають за межами Росії та мають мільйонну аудиторію в соціальних мережах.

Аналітики зазначають, що такі заяви можуть свідчити про зростання публічного невдоволення серед частини російського суспільства, включно з медійними особами.

За інформацією, зібраною з відкритих джерел і бази загиблих, у 2024 році за цей період зафіксували близько 10 975 загиблих, що становить у середньому 110 осіб на день. У 2025 році показник зріс до 17 945 загиблих, або приблизно 179 осіб щодня. Найбільше зростання зафіксовано у 2026 році — за перші 100 днів внесено дані про 31 128 загиблих, що становить у середньому 311 осіб на день.

