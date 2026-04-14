Новий антирекорд війни 2026 року: людей продовжують «класти» сотнями

Втрати російської армії продовжують стрімко зростати — про це свідчать порівняльні дані за перші 100 днів 2024, 2025 та 2026 років.

За інформацією, зібраною з відкритих джерел і бази загиблих, у 2024 році за цей період зафіксували близько 10 975 загиблих, що становить у середньому 110 осіб на день.

У 2025 році показник зріс до 17 945 загиблих, або приблизно 179 осіб щодня.

Найбільше зростання зафіксовано у 2026 році — за перші 100 днів внесено дані про 31 128 загиблих, що становить у середньому 311 осіб на день.

Таким чином, середньодобові втрати у 2026 році майже утричі перевищують показники 2024 року.

Якщо тенденція збережеться, загальні втрати російської армії за 2026 рік можуть перевищити 100 тисяч осіб.

Аналітики зазначають, що такі цифри свідчать про відсутність змін у підходах до ведення бойових дій, попри численні заклики зберігати особовий склад.

На цьому тлі дедалі частіше порушується питання про ефективність військового командування рф та безпосередньо ціну, яку країна-агресор платить за поточну тактику.



