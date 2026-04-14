Шокуюче відео з фронту: побратим не пускає пораненого товариша до бліндажа

Бійці 56-ї окремої механізованої бригади ЗСУ показали журналістам проєкту Донбас Реалії відео з передової, яке демонструє поведінку російських військових під час бою.

Військовий рф не пускає пораненого товариша до окопу

На кадрах видно, як поранений окупант намагається потрапити до бліндажа, однак інший військовий РФ не дозволяє йому цього зробити, відштовхуючи його, ймовірно через страх викриття позиції.

У результаті, за інформацією українських військових, обидва загинули.

Також журналіст зафіксував інший епізод: один із російських військових імітував здачу в полон, однак намагався втекти зі зброєю.

Подібні випадки свідчать про високий рівень недовіри, хаосу та відсутність взаємодії всередині підрозділів російської армії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що головний сержант третього батальйону ТРО 102-ї бригади ЗСУ Михайло Вовк із позивним "Артист" звернувся до українців із закликом усвідомлено зробити вибір щодо участі у війні.

За його словами, рано чи пізно воювати доведеться, і питання лише в тому, на чиєму боці опиниться людина. Він підкреслив, що наразі українці ще мають можливість обирати — служити під синьо-жовтим прапором у складі Збройних сил України, з належною підготовкою, командуванням і розумінням цілей війни. Водночас, за його словами, у разі втрати цієї можливості вибір можуть зробити вже без участі самих людей. Сержант наголосив, що у випадку потрапляння під контроль росії людей можуть використовувати як "гарматне м’ясо" без права вибору, відправляючи на нові війни.

