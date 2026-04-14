Бойцы 56-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали журналистам проекта Донбасс Реалии видео из передовой, демонстрирующей поведение российских военных во время боя.

Военный РФ не пускает раненого товарища в окоп

На кадрах видно, как раненый кафир пытается попасть в блиндаж, однако другой военный РФ не позволяет ему этого сделать, отталкивая его, вероятно из-за страха разоблачения позиции.

В результате, по информации украинских военных, оба погибли.

Также журналист зафиксировал другой эпизод: один из российских военных имитировал сдачу в плен, однако пытался скрыться с оружием.

Подобные случаи свидетельствуют о высоком уровне недоверия, хаоса и отсутствии взаимодействия внутри подразделений российской армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что главный сержант третьего батальона ТРО 102-й бригады ВСУ Михаил Вовк с позывным "Артист" обратился к украинцам с призывом осознанно сделать выбор по участию в войне.

По его словам, рано или поздно воевать придется, и вопрос только в том, на чьей стороне окажется человек. Он подчеркнул, что сейчас у украинцев еще есть возможность выбирать — служить под сине-желтым флагом в составе Вооруженных сил Украины, с должной подготовкой, командованием и пониманием целей войны. В то же время, по его словам, в случае утраты этой возможности, выбор могут сделать уже без участия самих людей. Сержант подчеркнул, что в случае попадания под контроль россии людей могут использовать в качестве "пушечного мяса" без права выбора, отправляя на новые войны.

