Жорстоке попередження від ЗСУ: воювати будуть всі

Ткачова Марія
Головний сержант третього батальйону ТРО 102-ї бригади ЗСУ Михайло Вовк із позивним "Артист" звернувся до українців із закликом усвідомлено зробити вибір щодо участі у війні.
Сержант «Артист» про мобілізацію та вибір в Україні
За його словами, рано чи пізно воювати доведеться, і питання лише в тому, на чиєму боці опиниться людина.
Він підкреслив, що наразі українці ще мають можливість обирати — служити під синьо-жовтим прапором у складі Збройних сил України, з належною підготовкою, командуванням і розумінням цілей війни.
Водночас, за його словами, у разі втрати цієї можливості вибір можуть зробити вже без участі самих людей.
Сержант наголосив, що у випадку потрапляння під контроль росії людей можуть використовувати як "гарматне м’ясо" без права вибору, відправляючи на нові війни.
Його заява стала черговим нагадуванням про те, що війна триває, а питання особистої відповідальності та вибору залишається ключовим для кожного.