Жорстоке попередження від ЗСУ: воювати будуть всі

Головний сержант третього батальйону ТРО 102-ї бригади ЗСУ Михайло Вовк із позивним "Артист" звернувся до українців із закликом усвідомлено зробити вибір щодо участі у війні.

Сержант «Артист» про мобілізацію та вибір в Україні

За його словами, рано чи пізно воювати доведеться, і питання лише в тому, на чиєму боці опиниться людина.

Він підкреслив, що наразі українці ще мають можливість обирати — служити під синьо-жовтим прапором у складі Збройних сил України, з належною підготовкою, командуванням і розумінням цілей війни.

Водночас, за його словами, у разі втрати цієї можливості вибір можуть зробити вже без участі самих людей.

Сержант наголосив, що у випадку потрапляння під контроль росії людей можуть використовувати як "гарматне м’ясо" без права вибору, відправляючи на нові війни.

Його заява стала черговим нагадуванням про те, що війна триває, а питання особистої відповідальності та вибору залишається ключовим для кожного.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р одичі військовослужбовців 11-го танкового полку РФ записали колективне відеозвернення з проханням допомогти знайти своїх близьких, які зникли безвісти під час бойових дій в Україні.

Йдеться про підрозділ, що діяв у районі села Стариця Чугуївського району Харківської області. За словами родичів, військові перестали виходити на зв’язок після виконання бойових завдань у період із жовтня по грудень 2025 року. У зверненні вони заявляють про масові втрати в підрозділі та практично повну відсутність евакуації. Зокрема, за їхніми словами, з цілої роти вдалося евакуювати лише кількох людей, тоді як більшість військових зникли або загинули.

