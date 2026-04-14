logo

BTC/USD

75203

ETH/USD

2362.84

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Жестокое предупреждение от ВСУ: воевать будут все

Сержант ВСУ призвал не откладывать выбор — на чьей стороне воевать

14 апреля 2026, 17:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Главный сержант третьего батальона ТРО 102-й бригады ВСУ Михаил Вовк с позывным "Артист" обратился к украинцам с призывом осознанно сделать выбор по участию в войне.

Сержант «Артист» о мобилизации и выборе в Украине

По его словам, рано или поздно воевать придется, и вопрос только в том, на чьей стороне окажется человек.

Он подчеркнул, что сейчас у украинцев еще есть возможность выбирать — служить под сине-желтым флагом в составе Вооруженных сил Украины, с должной подготовкой, командованием и пониманием целей войны.

В то же время, по его словам, в случае утраты этой возможности, выбор могут сделать уже без участия самих людей.

Сержант подчеркнул, что в случае попадания под контроль россии людей могут использовать в качестве "пушечного мяса" без права выбора, отправляя на новые войны.

Его заявление стало очередным упоминанием о том, что война продолжается, а вопрос личной ответственности и выбора остается ключевым для каждого.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что родственники военнослужащих 11-го танкового полка РФ записали коллективное видеообращение с просьбой помочь найти своих близких, пропавших без вести во время боевых действий в Украине.
Речь идет о подразделении, которое действовало в районе села Старица Чугуевского района Харьковской области. По словам родственников, военные перестали выходить на связь после выполнения боевых задач в период с октября по декабрь 2025 года. В обращении они заявляют о массовых потерях в подразделении и практически полном отсутствии эвакуации. В частности, по их словам, из целой роты удалось эвакуировать лишь несколько человек, в то время как большинство военных исчезли или погибли.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/SJTF_Odes
Теги:

Новости

Все новости