Жестокое предупреждение от ВСУ: воевать будут все

Ткачова Марія
Главный сержант третьего батальона ТРО 102-й бригады ВСУ Михаил Вовк с позывным "Артист" обратился к украинцам с призывом осознанно сделать выбор по участию в войне.
Сержант «Артист» о мобилизации и выборе в Украине
По его словам, рано или поздно воевать придется, и вопрос только в том, на чьей стороне окажется человек.
Он подчеркнул, что сейчас у украинцев еще есть возможность выбирать — служить под сине-желтым флагом в составе Вооруженных сил Украины, с должной подготовкой, командованием и пониманием целей войны.
В то же время, по его словам, в случае утраты этой возможности, выбор могут сделать уже без участия самих людей.
Сержант подчеркнул, что в случае попадания под контроль россии людей могут использовать в качестве "пушечного мяса" без права выбора, отправляя на новые войны.
Его заявление стало очередным упоминанием о том, что война продолжается, а вопрос личной ответственности и выбора остается ключевым для каждого.