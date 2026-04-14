«Нам не кажуть правду»: родичі військових рф бʼють нереальну паніку

Родичі військовослужбовців 11-го танкового полку РФ записали колективне відеозвернення з проханням допомогти знайти своїх близьких, які зникли безвісти під час бойових дій в Україні.

Родичі військових РФ про масові зникнення та відсутність евакуації

Йдеться про підрозділ, що діяв у районі села Стариця Чугуївського району Харківської області.

За словами родичів, військові перестали виходити на зв’язок після виконання бойових завдань у період із жовтня по грудень 2025 року.

У зверненні вони заявляють про масові втрати в підрозділі та практично повну відсутність евакуації.

Зокрема, за їхніми словами, з цілої роти вдалося евакуювати лише кількох людей, тоді як більшість військових зникли або загинули.

Родичі також скаржаться на відсутність реальної інформації про долю зниклих. За їхніми словами, офіційні відповіді зводяться до формальних відписок без конкретних даних.

Окремо у зверненні згадується про проблеми всередині підрозділу, зокрема про неналежне ставлення окремих командирів до особового складу.

Учасники відео закликають донести правдиву інформацію до керівництва РФ, заявляючи, що реальна ситуація на фронті відрізняється від офіційних звітів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії фіксують зростання кількості загиблих серед військових, а також проблеми з виплатами та примусовим підписанням контрактів.

Про це розповів житель Володимирської області Антон, який поділився історіями з власного оточення. За його словами, у невеликих населених пунктах дедалі більше молодих чоловіків підписують контракти, сподіваючись заробити, однак багато з них гинуть уже в перші тижні після відправлення на фронт. Він зазначає, що в його місцевості вже з’являються нові кладовища, де ховають загиблих військових.

