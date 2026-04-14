Молодих вбивають на війні за тиждень: «пропав безвісти» замість компенсації

Ткачова Марія
У Росії фіксують зростання кількості загиблих серед військових, а також проблеми з виплатами та примусовим підписанням контрактів.
Втрати армії Росії на війні проти України стрімко зростають
Про це розповів житель Володимирської області Антон, який поділився історіями з власного оточення.
За його словами, у невеликих населених пунктах дедалі більше молодих чоловіків підписують контракти, сподіваючись заробити, однак багато з них гинуть уже в перші тижні після відправлення на фронт.
Він зазначає, що в його місцевості вже з’являються нові кладовища, де ховають загиблих військових.
Також Антон повідомив про системні проблеми з евакуацією поранених. За його словами, бійців можуть не вивозити з поля бою, а їхні родини згодом отримують статус "зниклих безвісти", що унеможливлює отримання виплат.
Окремо він розповів про випадки примусу до підписання контрактів. За його словами, людей можуть змушувати це зробити під тиском, зокрема погрозами.
Такі свідчення вказують на наявність серйозних проблем у системі комплектування та соціального забезпечення військовослужбовців у РФ.