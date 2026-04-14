Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Війна з Росією Молодих вбивають на війні за тиждень: «пропав безвісти» замість компенсації
Молодих вбивають на війні за тиждень: «пропав безвісти» замість компенсації

Житель РФ розповів про втрати, проблеми з виплатами та примус до контрактів серед військових

14 квітня 2026, 17:01
Ткачова Марія

У Росії фіксують зростання кількості загиблих серед військових, а також проблеми з виплатами та примусовим підписанням контрактів.

Втрати армії Росії на війні проти України стрімко зростають

Про це розповів житель Володимирської області Антон, який поділився історіями з власного оточення.

За його словами, у невеликих населених пунктах дедалі більше молодих чоловіків підписують контракти, сподіваючись заробити, однак багато з них гинуть уже в перші тижні після відправлення на фронт.

Він зазначає, що в його місцевості вже з’являються нові кладовища, де ховають загиблих військових.

Також Антон повідомив про системні проблеми з евакуацією поранених. За його словами, бійців можуть не вивозити з поля бою, а їхні родини згодом отримують статус "зниклих безвісти", що унеможливлює отримання виплат.

Окремо він розповів про випадки примусу до підписання контрактів. За його словами, людей можуть змушувати це зробити під тиском, зокрема погрозами.

Такі свідчення вказують на наявність серйозних проблем у системі комплектування та соціального забезпечення військовослужбовців у РФ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Санкт-Петербурзі соціальну працівницю Індіру Севастʼянову підозрюють у шахрайстві після того, як вона, за даними слідства, заволоділа коштами бездомних, яких відправила на війну.
Жінка працювала у центрі соціальної допомоги Адміралтейського району та займалася роботою з бездомними. За інформацією російських медіа, вона переконала двох чоловіків без постійного місця проживання підписати контракти з Міноборони РФ. Після цього, за версією слідства, вона отримала доступ до їхніх банківських карток, на які надходили виплати, і привласнила близько 12,7 млн рублів.



