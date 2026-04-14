Ткачова Марія
В России фиксируют рост числа погибших военных, а также проблемы с выплатами и принудительным подписанием контрактов.
Потери армии России на войне против Украины стремительно растут
Об этом рассказал житель Владимирской области Антон, поделившийся историями из собственного окружения.
По его словам, в небольших населенных пунктах все больше молодых мужчин подписывают контракты, надеясь заработать, однако многие погибают уже в первые недели после отправки на фронт.
Он отмечает, что в его местности уже появляются новые кладбища, где хоронят погибших военных.
Также Антон сообщил о системных проблемах с эвакуацией раненых. По его словам, бойцов могут не вывозить с поля боя, а их семьи впоследствии получают статус "пропавших без вести", что делает невозможным получение выплат.
Отдельно он рассказал о случаях принуждения к подписанию контрактов. По его словам, людей могут вынуждать это сделать под давлением, в том числе угрозами.
Такие показания указывают на серьезные проблемы в системе комплектования и социального обеспечения военнослужащих в РФ.