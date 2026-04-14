Война с Россией Молодых убивают на войне через неделю: «пропал без вести» вместо компенсации
Молодых убивают на войне через неделю: «пропал без вести» вместо компенсации

Житель РФ рассказал о потерях, проблемах с выплатами и принуждении к контрактам среди военных

14 апреля 2026, 17:01
Ткачова Марія

В России фиксируют рост числа погибших военных, а также проблемы с выплатами и принудительным подписанием контрактов.

Потери армии России на войне против Украины стремительно растут

Об этом рассказал житель Владимирской области Антон, поделившийся историями из собственного окружения.

По его словам, в небольших населенных пунктах все больше молодых мужчин подписывают контракты, надеясь заработать, однако многие погибают уже в первые недели после отправки на фронт.

Он отмечает, что в его местности уже появляются новые кладбища, где хоронят погибших военных.

Также Антон сообщил о системных проблемах с эвакуацией раненых. По его словам, бойцов могут не вывозить с поля боя, а их семьи впоследствии получают статус "пропавших без вести", что делает невозможным получение выплат.

Отдельно он рассказал о случаях принуждения к подписанию контрактов. По его словам, людей могут вынуждать это сделать под давлением, в том числе угрозами.

Такие показания указывают на серьезные проблемы в системе комплектования и социального обеспечения военнослужащих в РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Санкт-Петербурге социальную работницу Индиру Севастьянову подозревают в мошенничестве после того, как она, по данным следствия, завладела средствами бездомных, которых отправила на войну.
Женщина работала в центре социальной помощи Адмиралтейского района и работала с бездомными. По информации российских медиа, она убедила двоих мужчин без постоянного местожительства подписать контракты с Минобороны РФ. После этого, по версии следствия, она получила доступ к их банковским картам, на которые поступали выплаты, и присвоила около 12,7 млн. рублей.



