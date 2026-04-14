Цинічний скандал у Петербурзі: на війну проти України заради грошей

У Санкт-Петербурзі соціальну працівницю Індіру Севастʼянову підозрюють у шахрайстві після того, як вона, за даними слідства, заволоділа коштами бездомних, яких відправила на війну.

Шахрайство з контрактами рф

Жінка працювала у центрі соціальної допомоги Адміралтейського району та займалася роботою з бездомними.

За інформацією російських медіа, вона переконала двох чоловіків без постійного місця проживання підписати контракти з Міноборони РФ.

Після цього, за версією слідства, вона отримала доступ до їхніх банківських карток, на які надходили виплати, і привласнила близько 12,7 млн рублів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, а суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Доля чоловіків, які підписали контракти, наразі невідома.

Відомо, що у 2021 році Севостьянова була нагороджена почесним знаком губернатора Санкт-Петербурга "За милосердя".

Ця справа викликала резонанс через поєднання соціальної вразливості жертв та використання військових контрактів як інструменту заробітку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics ухвалила рішення допустити спортсменів із росії та білорусі до участі у змаганнях під національними прапорами.

Відповідне рішення також підтримало Всесвітнє бюро водних видів спорту. Згідно з новими правилами, дорослі спортсмени з російським або білоруським спортивним громадянством зможуть виступати на міжнародних турнірах на рівних правах з іншими учасниками — з використанням національної символіки, включно з прапором і гімном.

