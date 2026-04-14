Цинічний скандал у Петербурзі: на війну проти України заради грошей

Ткачова Марія
У Санкт-Петербурзі соціальну працівницю Індіру Севастʼянову підозрюють у шахрайстві після того, як вона, за даними слідства, заволоділа коштами бездомних, яких відправила на війну.
Шахрайство з контрактами рф
Жінка працювала у центрі соціальної допомоги Адміралтейського району та займалася роботою з бездомними.
За інформацією російських медіа, вона переконала двох чоловіків без постійного місця проживання підписати контракти з Міноборони РФ.
Після цього, за версією слідства, вона отримала доступ до їхніх банківських карток, на які надходили виплати, і привласнила близько 12,7 млн рублів.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, а суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Доля чоловіків, які підписали контракти, наразі невідома.
Відомо, що у 2021 році Севостьянова була нагороджена почесним знаком губернатора Санкт-Петербурга "За милосердя".
Ця справа викликала резонанс через поєднання соціальної вразливості жертв та використання військових контрактів як інструменту заробітку.