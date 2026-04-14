logo_ukra

BTC/USD

74447

ETH/USD

2374.25

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

Цинічний скандал у Петербурзі: на війну проти України заради грошей

У Санкт-Петербурзі соцпрацівницю, нагороджену «за милосердя», підозрюють у шахрайстві на мільйони рублів

14 квітня 2026, 16:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Санкт-Петербурзі соціальну працівницю Індіру Севастʼянову підозрюють у шахрайстві після того, як вона, за даними слідства, заволоділа коштами бездомних, яких відправила на війну.

Шахрайство з контрактами рф

Жінка працювала у центрі соціальної допомоги Адміралтейського району та займалася роботою з бездомними.

За інформацією російських медіа, вона переконала двох чоловіків без постійного місця проживання підписати контракти з Міноборони РФ.

Після цього, за версією слідства, вона отримала доступ до їхніх банківських карток, на які надходили виплати, і привласнила близько 12,7 млн рублів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, а суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Доля чоловіків, які підписали контракти, наразі невідома.

Відомо, що у 2021 році Севостьянова була нагороджена почесним знаком губернатора Санкт-Петербурга "За милосердя".

Ця справа викликала резонанс через поєднання соціальної вразливості жертв та використання військових контрактів як інструменту заробітку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics ухвалила рішення допустити спортсменів із росії та білорусі до участі у змаганнях під національними прапорами.
Відповідне рішення також підтримало Всесвітнє бюро водних видів спорту. Згідно з новими правилами, дорослі спортсмени з російським або білоруським спортивним громадянством зможуть виступати на міжнародних турнірах на рівних правах з іншими учасниками — з використанням національної символіки, включно з прапором і гімном.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини