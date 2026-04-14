Циничный скандал в Петербурге: на войну против Украины ради денег

Ткачова Марія
В Санкт-Петербурге социальную работницу Индиру Севастьянову подозревают в мошенничестве после того, как она, по данным следствия, завладела средствами бездомных, отправившихся на войну.
Мошенничество с контрактами РФ
Женщина работала в центре социальной помощи Адмиралтейского района и работала с бездомными.
По информации российских медиа, она убедила двоих мужчин без постоянного местожительства подписать контракты с Минобороны РФ.
После этого, по версии следствия, она получила доступ к их банковским картам, на которые поступали выплаты, и присвоила около 12,7 млн. рублей.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту мошенничества, а суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.
Судьба мужчин, подписавших контракты, пока неизвестна.
Известно, что в 2021 году Севостьянова была награждена почетным знаком губернатора Санкт-Петербурга "За милосердие".
Это дело вызвало резонанс из-за сочетания социальной уязвимости жертв и использования военных контрактов как инструмента заработка.