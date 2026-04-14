Война с Россией «Нам не говорят правду»: родственники военных России бьют нереальную панику
commentss НОВОСТИ Все новости

«Нам не говорят правду»: родственники военных России бьют нереальную панику

Родственники военных РФ заявляют о массовых исчезновениях и отсутствии эвакуации на фронте

14 апреля 2026, 17:12
Ткачова Марія

Родственники военнослужащих 11-го танкового полка РФ записали коллективное видеообращение с просьбой помочь найти своих близких, пропавших без вести во время боевых действий в Украине.

«Нам не говорят правду»: родственники военных России бьют нереальную панику

Родственники военных РФ о массовых исчезновениях и отсутствии эвакуации

Речь идет о подразделении, которое действовало в районе села Старица Чугуевского района Харьковской области.

По словам родственников, военные перестали выходить на связь после выполнения боевых задач в период с октября по декабрь 2025 года.

В обращении они заявляют о массовых потерях в подразделении и практически полном отсутствии эвакуации.

В частности, по их словам, из целой роты удалось эвакуировать лишь несколько человек, в то время как большинство военных исчезли или погибли.

Родственники также жалуются на отсутствие реальной информации о судьбе пропавших. По их словам, официальные ответы сводятся к формальным отпискам без конкретных данных.

Отдельно в обращении упоминается о проблемах внутри подразделения, в частности, о ненадлежащем отношении отдельных командиров к личному составу.

Участники видео призывают донести правдивую информацию руководству РФ, заявляя, что реальная ситуация на фронте отличается от официальных отчетов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России фиксируют рост числа погибших среди военных, а также проблемы с выплатами и принудительным подписанием контрактов.
Об этом рассказал житель Владимирской области Антон, поделившийся историями из собственного окружения. По его словам, в небольших населенных пунктах все больше молодых мужчин подписывают контракты, надеясь заработать, однако многие погибают уже в первые недели после отправки на фронт. Он отмечает, что в его местности уже появляются новые кладбища, где хоронят погибших военных.



