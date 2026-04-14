«Нам не говорят правду»: родственники военных России бьют нереальную панику

Ткачова Марія
Родственники военнослужащих 11-го танкового полка РФ записали коллективное видеообращение с просьбой помочь найти своих близких, пропавших без вести во время боевых действий в Украине.
Родственники военных РФ о массовых исчезновениях и отсутствии эвакуации
Речь идет о подразделении, которое действовало в районе села Старица Чугуевского района Харьковской области.
По словам родственников, военные перестали выходить на связь после выполнения боевых задач в период с октября по декабрь 2025 года.
В обращении они заявляют о массовых потерях в подразделении и практически полном отсутствии эвакуации.
В частности, по их словам, из целой роты удалось эвакуировать лишь несколько человек, в то время как большинство военных исчезли или погибли.
Родственники также жалуются на отсутствие реальной информации о судьбе пропавших. По их словам, официальные ответы сводятся к формальным отпискам без конкретных данных.
Отдельно в обращении упоминается о проблемах внутри подразделения, в частности, о ненадлежащем отношении отдельных командиров к личному составу.
Участники видео призывают донести правдивую информацию руководству РФ, заявляя, что реальная ситуация на фронте отличается от официальных отчетов.