logo

BTC/USD

75203

ETH/USD

2362.84

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новый антирекорд войны 2026 года: людей продолжают «ложить» сотнями
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый антирекорд войны 2026 года: людей продолжают «ложить» сотнями

Потери армии РФ возрастают ежегодно — за первые 100 дней 2026 года они почти втрое больше, чем в 2024 году

14 апреля 2026, 18:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Потери российской армии продолжают стремительно расти – об этом свидетельствуют сравнительные данные за первые 100 дней 2024, 2025 и 2026 годов.

Новый антирекорд войны 2026 года: людей продолжают «ложить» сотнями

Потери армии России на войне против Украины стремительно растут

По информации, собранной из открытых источников и базы погибших, в 2024 году за этот период было зафиксировано около 10 975 погибших, что составляет в среднем 110 человек в день.

В 2025 году показатель вырос до 17 945 погибших или примерно 179 человек ежедневно.

Наибольший рост зафиксирован в 2026 году — за первые 100 дней внесены данные о 31 128 погибших, что составляет в среднем 311 человек в день.

Таким образом, среднесуточные потери в 2026 году почти в три раза превышают показатели 2024 года.

Если тенденция сохранится, общие потери русской армии за 2026 год могут превысить 100 тысяч человек.

Аналитики отмечают, что такие цифры свидетельствуют об отсутствии изменений в подходах к ведению боевых действий, несмотря на многочисленные призывы сохранять личный состав.

На этом фоне все чаще поднимается вопрос об эффективности военного командования РФ и непосредственно цене, которую страна-агрессор платит за текущую тактику.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ейцы 56-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали журналистам проекта Донбасс Реалии видео с передовой, демонстрирующей поведение российских военных во время боя.
На кадрах видно, как раненый кафир пытается попасть в блиндаж, однако другой военный РФ не позволяет ему этого сделать, отталкивая его, вероятно из-за страха разоблачения позиции. В результате, по информации украинских военных, оба погибли. Также журналист зафиксировал другой эпизод: один из российских военных имитировал сдачу в плен, однако пытался скрыться с оружием. Подобные случаи свидетельствуют о высоком уровне недоверия, хаоса и отсутствии взаимодействия внутри подразделений российской армии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ne_zhdi_novosti
Теги:

Новости

Все новости