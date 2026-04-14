Потери российской армии продолжают стремительно расти – об этом свидетельствуют сравнительные данные за первые 100 дней 2024, 2025 и 2026 годов.

Потери армии России на войне против Украины стремительно растут

По информации, собранной из открытых источников и базы погибших, в 2024 году за этот период было зафиксировано около 10 975 погибших, что составляет в среднем 110 человек в день.

В 2025 году показатель вырос до 17 945 погибших или примерно 179 человек ежедневно.

Наибольший рост зафиксирован в 2026 году — за первые 100 дней внесены данные о 31 128 погибших, что составляет в среднем 311 человек в день.

Таким образом, среднесуточные потери в 2026 году почти в три раза превышают показатели 2024 года.

Если тенденция сохранится, общие потери русской армии за 2026 год могут превысить 100 тысяч человек.

Аналитики отмечают, что такие цифры свидетельствуют об отсутствии изменений в подходах к ведению боевых действий, несмотря на многочисленные призывы сохранять личный состав.

На этом фоне все чаще поднимается вопрос об эффективности военного командования РФ и непосредственно цене, которую страна-агрессор платит за текущую тактику.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ейцы 56-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали журналистам проекта Донбасс Реалии видео с передовой, демонстрирующей поведение российских военных во время боя.

На кадрах видно, как раненый кафир пытается попасть в блиндаж, однако другой военный РФ не позволяет ему этого сделать, отталкивая его, вероятно из-за страха разоблачения позиции. В результате, по информации украинских военных, оба погибли. Также журналист зафиксировал другой эпизод: один из российских военных имитировал сдачу в плен, однако пытался скрыться с оружием. Подобные случаи свидетельствуют о высоком уровне недоверия, хаоса и отсутствии взаимодействия внутри подразделений российской армии.

