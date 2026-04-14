Известные блоггеры России начинают бунт: массовые публичные обращения к путину

Ткачова Марія
Российская блоггерша и телеведущая Айза записала видеообращение к диктатору РФ Владимиру Путину, в котором подняла тему внутренних проблем страны и коррупции.
Бывшая жена гуфа, Айза, обратилась к путину
В восьмиминутном ролике она заявила, что не может оставаться в стороне от ситуации и считает, что значительная часть информации не доходит до руководства государства.
Среди проблем, которые она озвучила — паводки, блокирование интернета, уничтожение скота и общее социальное состояние населения.
Блогерка также задала риторический вопрос относительно уровня коррупции, поинтересовавшись, "сколько нужно украсть, чтобы этого было достаточно".
Она выразила надежду, что президент РФ может не владеть полной информацией о реальной ситуации в стране.
Подобное обращение ранее опубликовала и блоггер Виктория Боня .
Оба публичных лица проживают за пределами России и имеют миллионную аудиторию в социальных сетях.
Аналитики отмечают, что такие заявления могут свидетельствовать о росте публичного недовольства среди части российского общества, включая медийных лиц.