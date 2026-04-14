Известные блоггеры России начинают бунт: массовые публичные обращения к путину

Российская блоггерша и телеведущая Айза записала видеообращение к диктатору РФ Владимиру Путину, в котором подняла тему внутренних проблем страны и коррупции.

Бывшая жена гуфа, Айза, обратилась к путину

В восьмиминутном ролике она заявила, что не может оставаться в стороне от ситуации и считает, что значительная часть информации не доходит до руководства государства.

Среди проблем, которые она озвучила — паводки, блокирование интернета, уничтожение скота и общее социальное состояние населения.

Блогерка также задала риторический вопрос относительно уровня коррупции, поинтересовавшись, "сколько нужно украсть, чтобы этого было достаточно".

Она выразила надежду, что президент РФ может не владеть полной информацией о реальной ситуации в стране.

Подобное обращение ранее опубликовала и блоггер Виктория Боня .

Оба публичных лица проживают за пределами России и имеют миллионную аудиторию в социальных сетях.

Аналитики отмечают, что такие заявления могут свидетельствовать о росте публичного недовольства среди части российского общества, включая медийных лиц.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в траты российской армии продолжают стремительно расти — об этом свидетельствуют сравнительные данные за первые 100 дней 2024, 2025 и 2026 годов.

По информации, собранной из открытых источников и базы погибших, в 2024 году за этот период было зафиксировано около 10 975 погибших, что составляет в среднем 110 человек в день. В 2025 году показатель вырос до 17 945 погибших или примерно 179 человек ежедневно. Наибольший рост зафиксирован в 2026 году — за первые 100 дней внесены данные о 31 128 погибших, что составляет в среднем 311 человек в день.

