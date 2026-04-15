Украинские Силы беспилотных систем нанесли удар по стратегическому объекту российского военно-промышленного комплекса в глубоком тылу.

Об этом сообщил командир подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди .

По его словам, атака была направлена не только на поражение конкретного предприятия, но и демонстрацию отсутствия безопасности даже в отдаленных регионах РФ.

Речь идет о нефтехимическом заводе в Стерлитамаке (Республика Башкортостан), который является важным элементом производства авиационного горючего и компонентов для авиации.

По предварительной информации, объект получил повреждения вследствие удара беспилотников.

Командир подчеркнул, что расстояние более 1500 км больше не является гарантией защиты для российской инфраструктуры.

Удар также рассматривается как часть системной работы по понижению потенциала авиации РФ, в том числе носителей управляемых авиабомб.

Украинские военные заявляют, что подобные операции будут продолжаться и дальше.

Речь идет о бойцах 111-го отдельного мотострелкового полка, действующих на Покровском направлении.

Речь идет о бойцах 111-го отдельного мотострелкового полка, действующих на Покровском направлении. В радиоперехвате оккупанты обсуждают инцидент с наемником, которого называют "Чупа". По их словам, он открыл огонь по собственным "собратьям" и застрелил по меньшей мере нескольких военных, в том числе бойца по имени Макс. Российские военные открыто предупреждают друг друга об опасности и советуют быть осторожными, чтобы не стать следующей жертвой. Подобные случаи могут свидетельствовать о потере контроля за отдельными элементами в составе подразделений, в том числе иностранными наемниками.

