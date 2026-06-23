"Я публично не озвучиваю": Лубинец шокировал количеством жалоб на действия ТЦК

В Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека ежедневно поступают десятки обращений по поводу возможных нарушений со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников

Дмитрий Лубинец рассказал, что большинство инцидентов с ТЦК остаются вне публичного пространства. Как объясняет омбудсмен, причина заключается в рисках информационной войны, поскольку российская пропаганда активно использует подобные сообщения для своих целей.

"Поверьте, я даже 1% случаев публично не показываю", – заявил Лубинец.

В то же время он признал, что именно открытость и общественная огласка часто вынуждают государственные институты реагировать и проводить реформы.

"Мы понимаем, что, к сожалению, россияне используют эту информацию. Но, с другой стороны, сейчас только публичность действует на министерства, чтобы они действительно делали реформы", – заявил омбудсмен.

Среди наиболее распространенных жалоб, поступающих в Офис омбудсмена, Лубинец назвал возможные случаи физического насилия без надлежащих оснований, содержание людей без связи с родственниками, изъятие личных вещей и документов, а также нарушения во время прохождения военно-врачебных комиссий.

Омбудсмен подчеркнул, что нынешняя система мобилизационных процессов нуждается в изменениях. По его мнению, граждане должны присоединяться к армии не из-за страха или принуждения, а из-за доверия к государству и понимания справедливости процедур.

Лубинец также предупредил, что в случае отсутствия реформ социальное напряжение может расти не только на фронте, но и в тылу. Среди возможных решений он называет трансформацию ТЦК в открытые сервисные структуры с видеонаблюдением, прозрачными процедурами и общественным контролем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лубинец назвал еще 4 области с критическими нарушениями со стороны ТЦК.

Также "Комментарии" писали, как масштабные проверки ТЦК изменят ситуацию в Украине.