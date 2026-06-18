Міністерство оборони анонсувало масштабні перевірки роботи ТЦК та СП. На тлі суспільних дискусій щодо якості мобілізаційних процесів це рішення виглядає спробою підвищити довіру до системи та усунути проблеми, які накопичилися за роки повномасштабної війни. За офіційною інформацією, аудит може охопити всі ТЦК країни. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи змінить це ситуацію з мобілізацією.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у короткостроковій перспективі масштабні перевірки навряд чи суттєво змінять кількісні показники мобілізації. Натомість вони можуть вплинути на якість роботи ТЦК та зменшити кількість конфліктних ситуацій. Якщо влада продемонструє принциповість щодо покарання винних і зробить результати аудиту публічними, рівень довіри до системи поступово зростатиме. У середньостроковій перспективі це може позитивно позначитися на мобілізаційних процесах більше, ніж будь-які адміністративні заходи. Без структурних змін і модернізації військового обліку ефект від перевірок залишиться обмеженим.

Чат-бот Gemini припускає, що самі лише перевірки не здатні радикально змінити ситуацію з мобілізацією, якщо вони не переростуть у структурну реформу. Комп'ютерний аналіз динаміки суспільних настроїв вказує на короткострокове зниження напруги, оскільки влада демонструє реакцію на правопорушення. Проте реальний зсув відбудеться лише за умови впровадження цілодобової відеофіксації та передачі частини функцій іншим цивільним органам. Якщо ревізії обмежаться кадровими ротаціями без системних змін, показники мобілізації можуть навіть знизитися через деморалізацію апарату комплектування та збереження загальної недовіри. Ключем до успіху є створення прозорих хабів, де поважають людську гідність.

Чат-бот Grok гадає, що масштабні перевірки ТЦК принесуть певне покращення, але не революцію. Вони допоможуть упорядкувати облік і закрити частину лазівок для ухилення, особливо завдяки цифровізації. Очікується зростання кількості уточнених даних і зменшення "сірої зони". Однак без глибокої реформи (зміна підходу до мотивації, ротації, прозорості призову та розвантаження ТЦК) ситуація з мобілізацією залишиться складною. Ефект буде помірним: +10-20% до ефективності набору в короткостроковій перспективі, але для стійкого результату потрібні комплексні зміни, а не лише перевірки. Війна вимагає не лише контролю, а й довіри.

Усі три ШІ сходяться на тому, що самі по собі масштабні перевірки ТЦК не стануть переломним фактором для мобілізації. Вони можуть покращити якість роботи центрів, знизити суспільну напругу та підвищити рівень довіри, але лише за умови реальних реформ, прозорості та відповідальності посадовців. Без модернізації військового обліку, цифровізації та зміни підходів до взаємодії з громадянами ефект від перевірок буде обмеженим. Ключовим фактором успіху всі чат-боти називають не посилення контролю, а відновлення довіри суспільства до системи мобілізації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як в Раді прокоментували нові ідеї Міноборони щодо ТЦК.



