“Це потроїть існуючий хаос”: в Раді оцінили нові ідеї Міноборони щодо ТЦК

Реформа мобілізації Україні необхідна — не тільки народні депутати, а й президент України Володимир Зеленський звернув увагу на бусифікацію. Дав доручення тоді новому очільнику Міноборони Михайлу Федорову вирішити проблему. Станом на червень було презентовано реформу армії, а щодо мобілізації та ТЦК в мережі інтернет поки з'являються тільки ідеї. Деякі з них, як зазначають в Раді, не спрацюють належним чином, а навпаки — посилять хаос.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що заступник міністра оборони Мстислав Банік продовжує приголомшувати яскравими ідеями.

“На цей раз несподівано відчув, що давно назріла реформа ТЦК, і вирішив про це повідомити. Якщо ви думали, що суть реформи полягає в тому, щоб у ТЦК почали виконувати закон, то ні. Банік вважає, що функції ТЦК мають бути розподілені між іншими (якими???) установами, без замкнутого циклу обліку та мобілізації. Крапка”, — нардеп розповів про суть змін, запропонованих в МО.

Політик наголосив, що саме в цьому і заключається цивілізована та раціональна мобілізація. Нардеп пояснив, що маючи на руках всю інформацію про тих, хто перебуває на військовому обліку, ТЦК повинні мобілізувати тих, хто потрібен армії, виходячи з професій, навичок, і фізичних і вікових параметрів.

“А не відправляти до морських піхотинців одноногих підсліпих п'ятдесятидев'ятирічних чоловіків. Але Банік не розуміє, як і навіщо все влаштовано, тому пропонує просто потроїти існуючий хаос. Навіщо?”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні, за словами нардепів, процвітає незаконна мобілізація.



