“Це потроїть існуючий хаос”: в Раді оцінили нові ідеї Міноборони щодо ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Реформа мобілізації Україні необхідна — не тільки народні депутати, а й президент України Володимир Зеленський звернув увагу на бусифікацію. Дав доручення тоді новому очільнику Міноборони Михайлу Федорову вирішити проблему. Станом на червень було презентовано реформу армії, а щодо мобілізації та ТЦК в мережі інтернет поки з'являються тільки ідеї. Деякі з них, як зазначають в Раді, не спрацюють належним чином, а навпаки — посилять хаос.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що заступник міністра оборони Мстислав Банік продовжує приголомшувати яскравими ідеями.
Політик наголосив, що саме в цьому і заключається цивілізована та раціональна мобілізація. Нардеп пояснив, що маючи на руках всю інформацію про тих, хто перебуває на військовому обліку, ТЦК повинні мобілізувати тих, хто потрібен армії, виходячи з професій, навичок, і фізичних і вікових параметрів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні, за словами нардепів, процвітає незаконна мобілізація.