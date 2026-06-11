Незаконна мобілізація в Україні процвітає: що заявили в Раді

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Кречмаровская Наталия
В Україні багато нарікань на дії військових ТЦК — від незаконної мобілізації до катувань та смертей у терцентрах.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що понад 2100 українців щомісяця ТЦК мобілізують незаконно, військові виходять на пікети. А влада, за його словами, не чує ні військових, ні суспільство.
Політик навів дані військового омбудсмана, що близько 7% чоловіків, яких мобілізують ТЦК, мають законні підстави для відстрочки, бронювання або взагалі не підлягають мобілізації. І таких людей, за словами народного депутата, понад 2100, виходячи з інформації влади про 30 тисяч мобілізованих на місяць.
За його словами, захисників України і все суспільство турбують відсутність термінів служби, демобілізація і ротації захисників, зарплати військових і фінансова мотивація тих, хто може поповнити лави ЗСУ. Політик нагадав і про одиночний пікет, який влаштував у Києві військовослужбовець у кайданах на одиночний пікет. Мета пікету, за словами політика, привернути увагу до проблем, які вже неможливо замовчувати.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді пропонують робити з ТЦК.