Незаконна мобілізація в Україні процвітає: що заявили в Раді

В Україні багато нарікань на дії військових ТЦК — від незаконної мобілізації до катувань та смертей у терцентрах.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що понад 2100 українців щомісяця ТЦК мобілізують незаконно, військові виходять на пікети. А влада, за його словами, не чує ні військових, ні суспільство.

Політик навів дані військового омбудсмана, що близько 7% чоловіків, яких мобілізують ТЦК, мають законні підстави для відстрочки, бронювання або взагалі не підлягають мобілізації. І таких людей, за словами народного депутата, понад 2100, виходячи з інформації влади про 30 тисяч мобілізованих на місяць.

“Саме тому питання територіальних центрів комплектування сьогодні стало одним із найболючіших для суспільства. Людей обурює безкарність, свавілля і відсутність справедливості! І замість того, щоб наводити лад у системі та карати винних, Верховна Рада продовжує блокувати рішення щодо відповідальності працівників ТЦК за незаконні дії”, — наголосив народний депутат.

За його словами, захисників України і все суспільство турбують відсутність термінів служби, демобілізація і ротації захисників, зарплати військових і фінансова мотивація тих, хто може поповнити лави ЗСУ. Політик нагадав і про одиночний пікет, який влаштував у Києві військовослужбовець у кайданах на одиночний пікет. Мета пікету, за словами політика, привернути увагу до проблем, які вже неможливо замовчувати.

“І, звичайно, українці – і в армії, і в тилу – чекають миру. Не нескінченних розмов про нього, а реальних кроків для завершення війни! Влада нарешті має почати займатися тим, що справді хвилює людей, а не робити вигляд, що цих проблем не існує!”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді пропонують робити з ТЦК.



