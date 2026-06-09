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“Це гестапо чи НКВД”: в Раді розповіли, що робити з ТЦК

Народний депутат Кучеренко переконаний, що ТЦК не потрібно реформувати, достатньо уважно прочитати закон та карати за порушення

9 червня 2026, 18:37
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Кречмаровская Наталия

В Україні непоодинокі випадки порушень закону військовими територіальних центрів комплектування. Викривають навіть шокуючі факти — коли мобілізованих катували в приміщеннях ТЦК, застосовували кайданки тощо. На тлі серйозних порушень заговорили про необхідність реформувати терцентри. Однак в Раді наголошують, що всі необхідні інструменти для повернення процесу в законодавче русло вже існують. 

“Це гестапо чи НКВД”: в Раді розповіли, що робити з ТЦК

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що не потрібно реформувати ТЦК, варто просто уважно прочитати закон.

“Зробити реальним контроль за діями ТЦКшников — жорстке покарання, якщо вони виходять за рамки контролю. І не треба ніякої реформи, просто карати, якщо вони зухвало і цинічно знущаються з людей. Просто саджати їх. Але якщо вони в межах закону діють і виконують свою роботу, тоді заохочувати”, — наголосив політик. 

Народний депутат також вказав на кричущі порушення військових терцентрів. 

“Коли йдуть зливи бачимо, як там знущаються з людей і скільки там смертей, то виникає питання, це гестапо якесь чи що? Чи НКВД 37-го року? Тому не треба це називати реформою, просто треба дотримуватися норм закону і моралі”, — підкреслив парламентар. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що виконуючий обов'язки заступника начальника Київського ТЦК  Валерій Кравченко зазначив, що військові ТЦК в рамках оповіщення мають право перевіряти громадський транспорт, квартири, місця роботи. Це, за його словами, прописано у постанові Кабміну №560. У Верховній Раді вказали, до яких наслідків призведе порушення закону військовими терцентрів. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=4-K9quBECRw
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