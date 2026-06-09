“Це гестапо чи НКВД”: в Раді розповіли, що робити з ТЦК

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Кречмаровская Наталия
В Україні непоодинокі випадки порушень закону військовими територіальних центрів комплектування. Викривають навіть шокуючі факти — коли мобілізованих катували в приміщеннях ТЦК, застосовували кайданки тощо. На тлі серйозних порушень заговорили про необхідність реформувати терцентри. Однак в Раді наголошують, що всі необхідні інструменти для повернення процесу в законодавче русло вже існують.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що не потрібно реформувати ТЦК, варто просто уважно прочитати закон.
Народний депутат також вказав на кричущі порушення військових терцентрів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що виконуючий обов'язки заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко зазначив, що військові ТЦК в рамках оповіщення мають право перевіряти громадський транспорт, квартири, місця роботи. Це, за його словами, прописано у постанові Кабміну №560. У Верховній Раді вказали, до яких наслідків призведе порушення закону військовими терцентрів.