"Это гестапо или НКВД": в Раде рассказали, что делать с ТЦК

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Кречмаровская Наталия
В Украине нередки случаи нарушений закона военными территориальных центров комплектования. Разоблачают даже шокирующие факты – когда мобилизованных пытали в помещениях ТЦК, применяли наручники и т.д. На фоне серьезных нарушений заговорили о необходимости реформирования терцентров. Однако в Раде отмечают, что все необходимые инструменты для возвращения процесса в законодательное русло уже существуют.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что не нужно реформировать ТЦК, стоит просто внимательно прочесть закон.
Народный депутат также указал на вопиющие нарушения военных терцентров.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что исполняющий обязанности заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко отметил, что военные ТЦК в рамках оповещения имеют право проверять общественный транспорт, квартиры, места работы. Это, по его словам, прописано в постановлении Кабмина №560. В Верховной Раде рассказали, к каким последствиям приведет нарушение закона военными терцентрами.