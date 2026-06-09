"Это гестапо или НКВД": в Раде рассказали, что делать с ТЦК

В Украине нередки случаи нарушений закона военными территориальных центров комплектования. Разоблачают даже шокирующие факты – когда мобилизованных пытали в помещениях ТЦК, применяли наручники и т.д. На фоне серьезных нарушений заговорили о необходимости реформирования терцентров. Однако в Раде отмечают, что все необходимые инструменты для возвращения процесса в законодательное русло уже существуют.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что не нужно реформировать ТЦК, стоит просто внимательно прочесть закон.

"Сделать реальным контроль за действиями ТЦКшников — жесткое наказание, если они выходят за рамки контроля. И не нужно никакой реформы, просто наказывать, если они дерзко и цинично издеваются над людьми. Просто сажать их. Но если они в рамках закона действуют и выполняют свою работу, тогда поощрять", — подчеркнул политик.

Народный депутат также указал на вопиющие нарушения военных терцентров.

"Когда идут ливни видим, как там издеваются над людьми и сколько там смертей, то возникает вопрос, это гестапо какое-то? Что НКВД 37-го года? Поэтому не надо это называть реформой, просто нужно соблюдать нормы закона и морали", — подчеркнул парламентарий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что исполняющий обязанности заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко отметил, что военные ТЦК в рамках оповещения имеют право проверять общественный транспорт, квартиры, места работы. Это, по его словам, прописано в постановлении Кабмина №560. В Верховной Раде рассказали, к каким последствиям приведет нарушение закона военными терцентрами.



