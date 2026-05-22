“Українці спускатимуть собак та піднімуть ТЦК на вила”: в Раді жорстко відреагували на повноваження терцентрів

Народний депутат Разумков нагадав, що за законом проникати у житло без рішення суду заборонено

22 травня 2026, 16:31
Кречмаровская Наталия

Днями виконуючий обов'язки заступника начальника Київського ТЦК  Валерій Кравченко зазначив, що військові ТЦК в рамках оповіщення мають право перевіряти громадський транспорт, квартири, місця роботи. Це, за його словами, прописано у постанові Кабміну №560.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков різко прокоментував таку заяву. 

“А я вважаю, що українські громадяни у ситуації незаконного проникнення в їх житло мають право застосовувати силу щодо людей, особливо зі зброєю, і захищати і своє життя, і свою приватну власність. І тоді хай не ображається, якщо його хлопці будуть отримувати непоганих лящей прямо на порогах квартир, будинків, а на них будуть спускати собак і піднімати на вила”, — зазначив народний депутат.

Політик наголосив, що заходити в приватну власність можуть за рішенням суду лише правоохоронні органи та відповідні на те уповноважені органи. ТЦКшники, як зазначив парламентар, такими органами не являються.

“Вони взагалі є якимось не дуже потрібним органом, який можна було б прибрати з тіла України і відправити їх на фронт. Мінімум половина тих, хто сьогодні в ТЦК, не бачили, де той фронт знаходиться. Тому хай беруть їх, туди відправляють”, — зауважив Разумков. 

За його словами, частина військових в ТЦК з УДБ, однак також не всі отримали УБД, перебуваючи на нулі в окопах. 

Щодо постанови №560, то за словами нардепа, в Міноборони пояснювали, що це стосувалося тих, хто в СЗЧ. Разумков підкреслив, що постанова Кабінету Міністрів ніколи не була вища, аніж закон України і Конституція України. 

“А зайти на територію приватної будівлі без рішення суду, без ордера на обшук неможливо — це порушення закону”, — резюмував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про жорсткі рішення щодо ТЦК.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=yCMuxG98qT0&t=47s
