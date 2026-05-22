“Українці спускатимуть собак та піднімуть ТЦК на вила”: в Раді жорстко відреагували на повноваження терцентрів

Кречмаровская Наталия
Днями виконуючий обов'язки заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко зазначив, що військові ТЦК в рамках оповіщення мають право перевіряти громадський транспорт, квартири, місця роботи. Це, за його словами, прописано у постанові Кабміну №560.
Мобілізація.
Народний депутат Дмитро Разумков різко прокоментував таку заяву.
Політик наголосив, що заходити в приватну власність можуть за рішенням суду лише правоохоронні органи та відповідні на те уповноважені органи. ТЦКшники, як зазначив парламентар, такими органами не являються.
За його словами, частина військових в ТЦК з УДБ, однак також не всі отримали УБД, перебуваючи на нулі в окопах.
Щодо постанови №560, то за словами нардепа, в Міноборони пояснювали, що це стосувалося тих, хто в СЗЧ. Разумков підкреслив, що постанова Кабінету Міністрів ніколи не була вища, аніж закон України і Конституція України.
