"Украинцы будут спускать собак и поднимут ТЦК на вилы": в Раде жестко отреагировали на полномочия терцентров

На днях исполняющий обязанности заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко отметил, что военные ТЦК в рамках оповещения вправе проверять общественный транспорт, квартиры, места работы. Это, по его словам, прописано в постановлении Кабмина №560.

Народный депутат Дмитрий Разумков резко прокомментировал такое заявление.

"А я считаю, что украинские граждане в ситуации незаконного проникновения в их жилье имеют право применять силу в отношении людей, особенно с оружием, и защищать и свою жизнь, и свою частную собственность. И тогда пусть не обижается, если его ребята будут получать неплохих лящих прямо на порогах квартир, домов, а на них будут спускать собак и поднимать на вилы”, — отметил народный депутат.

Политик подчеркнул, что заходить в частную собственность могут по решению суда только правоохранительные органы и соответствующие уполномоченные органы. ТЦКшники, как отметил парламентарий, такими органами не являются.

"Они вообще являются не очень нужным органом, который можно было бы убрать с тела Украины и отправить их на фронт. Минимум половина тех, кто сегодня в ТЦК, не видели, где тот фронт находится. Поэтому пусть берут их, туда отправляют", — отметил Разумков.

По его словам, часть военных в ТЦК из УГБ, однако, также не все получили УБД, находясь на нуле в окопах.

Что касается постановления №560, то, по словам нардепа, в Минобороны объясняли, что это касалось тех, кто в СЗЧ. Разумков подчеркнул, что постановление Кабинета Министров никогда не было выше, чем закон Украины и Конституция Украины.

"А зайти на территорию частного здания без решения суда, без ордера на обыск невозможно – это нарушение закона", — резюмировал народный депутат.

