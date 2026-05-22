"Украинцы будут спускать собак и поднимут ТЦК на вилы": в Раде жестко отреагировали на полномочия терцентров

Кречмаровская Наталия
На днях исполняющий обязанности заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко отметил, что военные ТЦК в рамках оповещения вправе проверять общественный транспорт, квартиры, места работы. Это, по его словам, прописано в постановлении Кабмина №560.
Мобилизация.
Народный депутат Дмитрий Разумков резко прокомментировал такое заявление.
Политик подчеркнул, что заходить в частную собственность могут по решению суда только правоохранительные органы и соответствующие уполномоченные органы. ТЦКшники, как отметил парламентарий, такими органами не являются.
По его словам, часть военных в ТЦК из УГБ, однако, также не все получили УБД, находясь на нуле в окопах.
Что касается постановления №560, то, по словам нардепа, в Минобороны объясняли, что это касалось тех, кто в СЗЧ. Разумков подчеркнул, что постановление Кабинета Министров никогда не было выше, чем закон Украины и Конституция Украины.
