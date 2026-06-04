Це вже не ІПСО: ситуація в одному з ТЦК шокувала

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Кречмаровская Наталия
В Україні чимало випадків незаконної та силової мобілізації. Є факти жахливих умов тримання мобілізованих у приміщеннях ТЦК, до того ж військові терцентрів знущаються з чоловіків.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
В Ужгородському РТЦК та СП прив'язували людей кайданками до драбини — кільком працівникам повідомлено підозри. Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що під час моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП було зафіксовано серйозні порушення прав людини.
Також, за його словами, була ініційована перевірка щодо посадових осіб Закарпатського обласного ТЦК та СП — тих, хто міг знати про ці факти, але не зупинив порушення. Окремо поставлено питання щодо дій комісії ОК “Захід”, яка не відобразила очевидні порушення під час службового розслідування, зауважив омбудсман.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді поставили жорстку умову щодо мобілізації.