Це вже не ІПСО: ситуація в одному з ТЦК шокувала

В Україні чимало випадків незаконної та силової мобілізації. Є факти жахливих умов тримання мобілізованих у приміщеннях ТЦК, до того ж військові терцентрів знущаються з чоловіків.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

В Ужгородському РТЦК та СП прив'язували людей кайданками до драбини — кільком працівникам повідомлено підозри. Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що під час моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП було зафіксовано серйозні порушення прав людини.

“4 червня 2026 року т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП та начальнику групи військового обліку повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі. Окремо інструктору РТЦК повідомлено про підозру у катуванні військовозобов’язаного. Йдеться про незаконне утримання людей і застосування фізичного насильства. Усі фігуранти затримані, вирішується питання запобіжних заходів”, — повідомив Лубінець.

Також, за його словами, була ініційована перевірка щодо посадових осіб Закарпатського обласного ТЦК та СП — тих, хто міг знати про ці факти, але не зупинив порушення. Окремо поставлено питання щодо дій комісії ОК “Захід”, яка не відобразила очевидні порушення під час службового розслідування, зауважив омбудсман.

“РТЦК та СП не можуть і не повинні перетворюватися на простір поза правом. Навіть у час війни держава або тримається на законі — або втрачає довіру тих, кого вона захищає”, — резюмував Лубінець.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді поставили жорстку умову щодо мобілізації.



