Это уже не ИПСО: ситуация в одном из ТЦК шокировала

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Кречмаровская Наталия
В Украине много случаев незаконной и силовой мобилизации. Есть факты ужасающих условий содержания мобилизованных в помещениях ТЦК, к тому же военные терцентров издеваются над мужчинами.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
В Ужгородском РТЦК и СП привязывали людей наручниками к лестнице — нескольким работникам объявлены подозрения. Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что во время мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП были зафиксированы серьезные нарушения прав человека.
Также, по его словам, была инициирована проверка по поводу должностных лиц Закарпатского областного ТЦК и СП — тех, кто мог знать об этих фактах, но не остановил нарушения. Отдельно поставлен вопрос о действиях комиссии ОК "Запад", которая не отразила очевидные нарушения во время служебного расследования, отметил омбудсман.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде поставили жесткое условие по мобилизации.