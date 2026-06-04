Это уже не ИПСО: ситуация в одном из ТЦК шокировала

В Украине много случаев незаконной и силовой мобилизации. Есть факты ужасающих условий содержания мобилизованных в помещениях ТЦК, к тому же военные терцентров издеваются над мужчинами.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

В Ужгородском РТЦК и СП привязывали людей наручниками к лестнице — нескольким работникам объявлены подозрения. Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что во время мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП были зафиксированы серьезные нарушения прав человека.

"4 июня 2026 г. и.о. начальника Ужгородского РТЦК и СП и начальнику группы военного учета уведомлены о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы. Отдельно инструктору РТЦК сообщено о подозрении в пытках военнообязанного. Речь идет о незаконном содержании людей и применении физического насилия. Все фигуранты задержаны, решается вопрос о мерах пресечения”, — сообщил Лубинец.

Также, по его словам, была инициирована проверка по поводу должностных лиц Закарпатского областного ТЦК и СП — тех, кто мог знать об этих фактах, но не остановил нарушения. Отдельно поставлен вопрос о действиях комиссии ОК "Запад", которая не отразила очевидные нарушения во время служебного расследования, отметил омбудсман.

"РТЦК и СП не могут и не должны превращаться в пространство вне права. Даже во время войны государство либо держится на законе — либо теряет доверие тех, кого оно защищает", — резюмировал Лубинец.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде поставили жесткое условие по мобилизации.



