Незаконная мобилизация в Украине процветает: что заявили в Раде

В Украине много нареканий на действия военных ТЦК – от незаконной мобилизации до пыток и смертей в терцентрах.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что более 2100 украинцев ежемесячно ТЦК мобилизуют незаконно, военные выходят на пикеты. А власть, по его словам, не слышит ни военных, ни общество.

Политик привел данные военного омбудсмана, что около 7% мобилизующих ТЦК мужчин имеют законные основания для отсрочки, бронирования или вообще не подлежат мобилизации. И таких людей, по словам народного депутата, более 2100, исходя из информации власти о 30 тысячах мобилизованных в месяц.

"Именно поэтому вопрос территориальных центров комплектования сегодня стал одним из самых болезненных для общества. Людей возмущает безнаказанность, произвол и отсутствие справедливости! И вместо того, чтобы наводить порядок в системе и наказывать виновных, Верховная Рада продолжает блокировать решение по ответственности работников ТЦК за незаконные действия", — подчеркнул народный депутат.

По его словам, защитников Украины и все общество беспокоят отсутствие сроков службы, демобилизация и ротация защитников, зарплаты военных и финансовая мотивация тех, кто может пополнить ряды ВСУ. Политик напомнил и об одиночном пикете, который устроил в Киеве военнослужащий в кандалах на одиночный пикет. Цель пикета, по словам политика, привлечь внимание к проблемам, которые уже невозможно умалчивать.

"И, конечно, украинцы – и в армии, и в тылу – ждут мира. Не бесконечных разговоров о нем, а реальных шагов для завершения войны! Власть наконец-то должна начать заниматься тем, что действительно волнует людей, а не делать вид, что этих проблем не существует!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предлагают делать с ТЦК.



