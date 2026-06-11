Незаконная мобилизация в Украине процветает: что заявили в Раде

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Кречмаровская Наталия
В Украине много нареканий на действия военных ТЦК – от незаконной мобилизации до пыток и смертей в терцентрах.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что более 2100 украинцев ежемесячно ТЦК мобилизуют незаконно, военные выходят на пикеты. А власть, по его словам, не слышит ни военных, ни общество.
Политик привел данные военного омбудсмана, что около 7% мобилизующих ТЦК мужчин имеют законные основания для отсрочки, бронирования или вообще не подлежат мобилизации. И таких людей, по словам народного депутата, более 2100, исходя из информации власти о 30 тысячах мобилизованных в месяц.
По его словам, защитников Украины и все общество беспокоят отсутствие сроков службы, демобилизация и ротация защитников, зарплаты военных и финансовая мотивация тех, кто может пополнить ряды ВСУ. Политик напомнил и об одиночном пикете, который устроил в Киеве военнослужащий в кандалах на одиночный пикет. Цель пикета, по словам политика, привлечь внимание к проблемам, которые уже невозможно умалчивать.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предлагают делать с ТЦК.