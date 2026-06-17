"Это утроит существующий хаос": в Раде оценили новые идеи Минобороны по ТЦК

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Кречмаровская Наталия
Реформа мобилизации Украине необходима – не только народные депутаты, но и президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на бусификацию. Дал поручение тогда новому главе Минобороны Михаилу Федорову решить проблему. По состоянию на июнь была презентована реформа армии, а по мобилизации и ТЦК в сети интернет пока появляются только идеи. Некоторые из них, как отмечают в Раде, не сработают должным образом, а наоборот – усилят хаос.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский отметил, что заместитель министра обороны Мстислав Баник продолжает ошеломлять яркими идеями.
Политик подчеркнул, что именно в этом и состоит цивилизованная и рациональная мобилизация. Нардеп пояснил, что имея на руках всю информацию о тех, кто состоит на военном учете, ТЦК должны мобилизовать тех, кто нужен армии, исходя из профессий, навыков и физических и возрастных параметров.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине, по словам нардепов, процветает незаконная мобилизация.