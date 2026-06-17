Реформа мобилизации Украине необходима – не только народные депутаты, но и президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на бусификацию. Дал поручение тогда новому главе Минобороны Михаилу Федорову решить проблему. По состоянию на июнь была презентована реформа армии, а по мобилизации и ТЦК в сети интернет пока появляются только идеи. Некоторые из них, как отмечают в Раде, не сработают должным образом, а наоборот – усилят хаос.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский отметил, что заместитель министра обороны Мстислав Баник продолжает ошеломлять яркими идеями.

"На этот раз неожиданно почувствовал, что давно назрела реформа ТЦК, и решил об этом сообщить. Если вы думали, что суть реформы состоит в том, чтобы в ТЦК начали выполнять закон, то нет. Баник считает, что функции ТЦК должны быть распределены между другими (какими???) учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации. Крапка”, — нардеп рассказал о сущности изменений, предложенных в МО.

Политик подчеркнул, что именно в этом и состоит цивилизованная и рациональная мобилизация. Нардеп пояснил, что имея на руках всю информацию о тех, кто состоит на военном учете, ТЦК должны мобилизовать тех, кто нужен армии, исходя из профессий, навыков и физических и возрастных параметров.

"А не отправлять в морские пехотинцы одноногих подслепых пятидесятидевятилетних мужчин. Но Баник не понимает, как и зачем все устроено, поэтому предлагает просто утроить существующий хаос. Зачем?", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине, по словам нардепов, процветает незаконная мобилизация.



