Передача полномочий полиции и разгрузка военкоматов: в Раде предлагают системные изменения в мобилизации

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Член киевского парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик признала, что традиционные внутренние расследования и инспекции в территориальных центрах комплектования не приносят реальных результатов. В интервью изданию "Телеграф" народная избранница подчеркнула , что любые ревизии будут иметь практическую ценность только тогда, когда они станут базой для глобального обновления мобилизационной системы и исключат произвол граждан.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Депутат, также входящая в ВСК по расследованию оборонных и антикоррупционных правонарушений, скептически оценила действующие методы влияния на военкоматы.
Она пояснила, что по результатам таких проверок нарушители чаще всего отделываются формальными замечаниями. По словам нардепки, максимальным взысканием в подобных случаях становится строгий выговор, который она назвала совершенно бессмысленным наказанием, что "это ни о чем".
Вместо косметических проверок Яцик предлагает внедрить комплексные системные изменения. По ее мнению, необходимо разгрузить ТЦК полностью отобрав у них ведение военного учета, а полномочия по реагированию на нарушителей мобилизационного процесса делегировать Национальной полиции. Освобожденный от бумажной работы штат военкоматов можно использовать непосредственно в боевых действиях.
Такая реструктуризация, в которой каждое ведомство будет отвечать за свой отдельный этап, позволит ликвидировать монополию комплектующих центров. Распределение обязанностей поможет не только преодолеть взяточничество и защитить права человека, но существенно повысит качество самой мобилизации. Нынешняя кадровая политика в этой сфере, по наблюдениям депутата, остается крайне неэффективной.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о десятках жалоб на действия ТЦК ежедневно и призвал к реформам мобилизационной системы в Украине .