Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о разоблачении масштабных противоправных действий во время мобилизационных мероприятий в Николаевской области. Поводом для безотлагательной инспекции стало обращение гражданина, чей родственник исчез после встречи с представителями ТЦК и правоохранителями.

Освобожденные люди из ТЦК Николаева

"После этого родные потеряли с ним связь почти на три недели", — отметил Дмитрий Лубинец, уточнив, что около 18 дней он находился в абсолютном информационном вакууме.

Более того, по предварительной информации, во время принудительного задержания мужчине сломали ребра. Когда мониторинговая группа прибыла непосредственно в сборный пункт Николаевского областного ТЦК и СП, выяснилось, что это не одиночный беспредел, а системная практика грубого нарушения прав человека.

Благодаря вмешательству представителей Омбудсмана на свободу удалось выпустить шестерых граждан, содержащихся под стражей незаконно. Среди них оказался и травмированный мужчина, имеющий законное право не идти в армию, поскольку сам воспитывает и обеспечивает старую 80-летнюю мать.

Другой задержанный оказался отцом ребенка с инвалидностью. Его принудительный привод сопровождался ужасающим инцидентом с применением силы со стороны правоохранительных органов.

"Работник полиции, вероятно, ударил его сына ногой", — возмутился Дмитрий Лубинец.

Ребенок, страдающий сахарным диабетом, остался вечером один на улице. Из-за перенесенного шока его здоровье существенно ухудшилось. По этому факту Николаевская областная прокуратура уже возбудила уголовное дело по превышению полицейскими служебных полномочий.

Кроме того, из-под незаконного ареста освободили еще четырех мужчин. Двое из них испытывают серьезные недуги, у третьего диагностирован вирусный гепатит, а четвертый страдает из-за тяжелой травмы колена. Всем освобожденным наконец-то дали возможность пройти полноценное обследование у врачей или завершить юридическое оформление отсрочки.

Материалы проверки незаконного содержания под стражей и оставления лица в опасности военными и полицией уже направлены в ГБР и органы прокуратуры. В свою очередь Уполномоченный по правам человека призвал к решительным реформам в системе рекрутинга.

"Подход к мобилизации нуждается в немедленных изменениях, а так называемой "бусификации" должен быть положен конец", — резюмировал Омбудсман, подчеркнув, что оборона страны важна, но каждый чиновник-нарушитель должен понести неотвратимое наказание.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардепка Яцик предлагает ввести комплексные системные изменения. По ее мнению, необходимо разгрузить ТЦК, полностью отобрав у них ведение военного учета, а полномочия по реагированию на нарушителей мобилизационного процесса делегировать Национальной полиции. Освобожденный от бумажной работы штат военкоматов можно использовать непосредственно в боевых действиях.



