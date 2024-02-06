Ajax Systems продолжает поставлять продукцию в Россию с помощью схем параллельного импорта

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Slava Kot
Производитель украинских охранных систем Ajax Systems, вероятно, продолжил работать на рынке России, несмотря на заявление о закрытии бизнеса в стране агрессоре и в Беларуси. Об этом сообщает Апостроф.
Основатель Ajax Systems Александр Конотопский. Фото из открытых источников
В начале марта 2022 года в Ajax Systems анонсировали выход с рынков РФ и РБ, а также закрыли доступ к своим приложениям из App Store и Google Play маркеров для жителей заблокированных стран.
Однако, издание отмечает, что операторы службы поддержки российских клиентов продолжили работу, а российский сайт Ajaxstore.ru доступен в 2024 году. На нем находится информация о ценах на продукцию компании, которую можно приобрести в РФ.
По крайней мере, сотрудники Ajaxstore.ru отмечают, что завозят новые модели через Казахстан, при этом новые устройства обновляются на территории РФ автоматически. В телеграмм-канале российских потребителей продукции Ajax пользователи подтверждают, что все настройки для Казахстана подходят для России, поэтому продукция украинского производителя продолжает работать на рынке РФ.
Компания Ajax была основана в 2011 году в Киеве. Основатель Ajax Systems Александр Конотопский, по версии издания NV, вошел в рейтинг 30 самых богатых украинцев, в котором занял 14 место с состоянием 409 млн долларов. По словам Конотопского, за время полномасштабной войны бизнес Ajax вырос на 40%.
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