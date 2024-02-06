Ajax Systems продолжает поставлять продукцию в Россию с помощью схем параллельного импорта

Производитель украинских охранных систем Ajax Systems, вероятно, продолжил работать на рынке России, несмотря на заявление о закрытии бизнеса в стране агрессоре и в Беларуси. Об этом сообщает Апостроф.

Основатель Ajax Systems Александр Конотопский. Фото из открытых источников

В начале марта 2022 года в Ajax Systems анонсировали выход с рынков РФ и РБ, а также закрыли доступ к своим приложениям из App Store и Google Play маркеров для жителей заблокированных стран.

Однако, издание отмечает, что операторы службы поддержки российских клиентов продолжили работу, а российский сайт Ajaxstore.ru доступен в 2024 году. На нем находится информация о ценах на продукцию компании, которую можно приобрести в РФ.

"Ajax могли бы заявить, что продукция просто остается на складах, а новых поставок с начала войны не было. Впрочем, более вероятно продукция может попадать в Россию через Казахстан, которую туда вполне официально Ajax поставляет для ТОО "Торговый Дом Intant" (так называемый параллельный импорт)" — пишет издание.

По крайней мере, сотрудники Ajaxstore.ru отмечают, что завозят новые модели через Казахстан, при этом новые устройства обновляются на территории РФ автоматически. В телеграмм-канале российских потребителей продукции Ajax пользователи подтверждают, что все настройки для Казахстана подходят для России, поэтому продукция украинского производителя продолжает работать на рынке РФ.

"Пользователи Ajax неоднократно писали в телеграмм-канале о том, что продукция, купленная на территории Казахстана, может использоваться и обновляться на территории РФ. Также они отмечают, что устройства работают с российскими SIM-картами и сообщают о том, что блокирование российского IP адреса отсутствует" — говорится в материале.

Компания Ajax была основана в 2011 году в Киеве. Основатель Ajax Systems Александр Конотопский, по версии издания NV, вошел в рейтинг 30 самых богатых украинцев, в котором занял 14 место с состоянием 409 млн долларов. По словам Конотопского, за время полномасштабной войны бизнес Ajax вырос на 40%.