Трое украинских чиновников обвиняют в незаконных налоговых схемах

Председатель комитета ВР по налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, экс-народный депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович и экс-первый заместитель руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции Сергей Вязмикин могут стоять по схемам в налоговых органах, связанным с незаконным возмещением НДС и давлением на производителей подакцизных товаров. Об этом в своем блоге на сайте Цензора написал политолог Владимир Манько.

Гетманцева, Абрамовича и Вязмикина обвиняют в налоговых схемах

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"Координация всех усилий, связанных с теневыми налоговыми схемами, в частности, по табаку и спирту, осуществляется не из центрального офиса ГНС на Львовской площади, а на одном из верхних этажей в БЦ "Парус". Именно там якобы находится "бек-офис", или "бизнес-резиденция" некоего Сергея Вязмикина, бывшего и.о. начальника управления защиты экономики Нацполиции. Его, как говорят в кулуарах налоговой, привлек в качестве "исполнительного директора" по вопросам подакцизных товаров глава налогового комитета Даниил Гетманцев по рекомендации экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Игоря Абрамовича. Его "спарринг-партером" в самой налоговой является и.о. зампредседателя Евгений Сокур — бывший помощник Гетманцева", — говорится в блоге Манька.

Политолог напомнил, что ранее Вязмикина и Абрамовича вместе видели на вилле на Лазурном побережье – там их фиксировали журналисты "Украинской правды" в одном из "Батальонов Монако". Вязмикина и бывшего заместителя главы Нацполиции Игоря Купранца упоминал в контексте "крышевание" теневых табачных фабрик нардеп Марьян Заблоцкий.

Эксперт добавил, что СМИ также называют непосредственным исполнителем "задач" по давлению на (теневых) производителей подакцизных товаров бывшего директора профильного департамента ГНС Александра Ярмоленко. "В медиа сообщали, что "маржа" связи Гетманцев — Вязмикин — Купранец — Абрамович и другие составляет 6 грн с литра спирта, 3 грн с пол-литра водки и 20 долларов США из коробки контрабанды сигарет", — отмечает политолог.

Среди других вовлеченных в схему участников, по словам Манько, в бизнес-кругах также называют бывшего заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского. "Чтобы обеспечить функционирование отлаженных каналов контрабанды, Вязмикин вместе с Черкасским через руководство ГНС Украины назначили на должность начальника Измаильского пограничного отряда Павла Цвелиха, который якобы стал отвечать за контрабанду табачных изделий, а также за торговлю через Измаильский и Ренийский порты" — написано в блоге Манько.

Политолог напомнил, что ранее Вязмикина и Абрамовича вместе видели на вилле на Лазурном побережье – там их фиксировали журналисты "Украинской правды" в одном из "Батальонов Монако". Вязмикина и бывшего заместителя главы Нацполиции Игоря Купранца упоминал в контексте "крышевание" теневых табачных фабрик нардеп Марьян Заблоцкий.

Он напомнил, что фамилии Вязмикина, Абрамовича, а также главы фракции "Слуг народа" Давида Арахамии, предпринимателя и владельца Винницкой табачной фабрики Григория Козловского, а также якобы "смотрящего" за Запорожской областью Вемира Давитяна - как организаторов масштабной коррупционной схемы с массовой блокировкой налоговых накладных и ручной разблокировки по договоренности звучали и на заседании ВСК ВР по расследованию злоупотреблений правоохранителей. Эти факты озвучивал главный редактор Цензор.НЕТ и военный журналист Юрий Бутусов.

“Очевидно, что без привлечения к ответственности ключевых людей в схемах на налогах и акцизах невозможно говорить об искоренении коррупции и полноценном наполнении бюджета в условиях жестких дефицитов. Чтобы БЭБ и ДБР наконец "увидели" реальных "заказчиков музыки" в этом секторе, нужна незаурядная политическая воля руководства государства и решительные "контрдействия" со стороны других правоохранительных органов, например НАБУ и СБУ, чтобы те взяли на себя инициативу и взялись за распутывание коррупционного клубка”, — резюмирует автор.