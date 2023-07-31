Трое украинских чиновников обвиняют в незаконных налоговых схемах

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Slava Kot
Председатель комитета ВР по налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, экс-народный депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович и экс-первый заместитель руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции Сергей Вязмикин могут стоять по схемам в налоговых органах, связанным с незаконным возмещением НДС и давлением на производителей подакцизных товаров. Об этом в своем блоге на сайте Цензора написал политолог Владимир Манько.
Гетманцева, Абрамовича и Вязмикина обвиняют в налоговых схемах
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Политолог напомнил, что ранее Вязмикина и Абрамовича вместе видели на вилле на Лазурном побережье – там их фиксировали журналисты "Украинской правды" в одном из "Батальонов Монако". Вязмикина и бывшего заместителя главы Нацполиции Игоря Купранца упоминал в контексте "крышевание" теневых табачных фабрик нардеп Марьян Заблоцкий.
Эксперт добавил, что СМИ также называют непосредственным исполнителем "задач" по давлению на (теневых) производителей подакцизных товаров бывшего директора профильного департамента ГНС Александра Ярмоленко. "В медиа сообщали, что "маржа" связи Гетманцев — Вязмикин — Купранец — Абрамович и другие составляет 6 грн с литра спирта, 3 грн с пол-литра водки и 20 долларов США из коробки контрабанды сигарет", — отмечает политолог.
Политолог напомнил, что ранее Вязмикина и Абрамовича вместе видели на вилле на Лазурном побережье – там их фиксировали журналисты "Украинской правды" в одном из "Батальонов Монако". Вязмикина и бывшего заместителя главы Нацполиции Игоря Купранца упоминал в контексте "крышевание" теневых табачных фабрик нардеп Марьян Заблоцкий.
Он напомнил, что фамилии Вязмикина, Абрамовича, а также главы фракции "Слуг народа" Давида Арахамии, предпринимателя и владельца Винницкой табачной фабрики Григория Козловского, а также якобы "смотрящего" за Запорожской областью Вемира Давитяна - как организаторов масштабной коррупционной схемы с массовой блокировкой налоговых накладных и ручной разблокировки по договоренности звучали и на заседании ВСК ВР по расследованию злоупотреблений правоохранителей. Эти факты озвучивал главный редактор Цензор.НЕТ и военный журналист Юрий Бутусов.
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