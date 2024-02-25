Ключевые события недели: важные прорывы для Украины

Украина пережила не просто очередную неделю полномасштабной войны с Россией, но и шагнула в третий ее год. Нашу страну продолжаю терзать внешний враг, внутренние проблемы, в том числе в ракурсе мобилизации. Мы испытываем проблемы со стороны, казалось бы, наших топ-союзников. Это и пробуксовка помощи со стороны США, и блокирование поляками нашей границы. Однако Украина продолжает сражаться. На всех фронтах. И за свое будущее, и собственно за будущее демократического мира. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своим видением наиболее значимых событий недели (с 19 по 25 февраля).

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Главное внимание не неделе было приковано ко второй годовщине полномасштабной войны

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует, что с точки зрения политики главное внимание не неделе было приковано ко второй годовщине полномасштабной войны России против Украины.

"С этим были связаны визиты в Украину иностранных гостей, разного рода форумы, выступления. А также – подписание ряда договоров, продолжающих воплощение в жизнь Вильнюсской декларации по итогам летнего саммита НАТО-2023", – отмечает эксперт.

На этой неделе, продолжает он, соглашения в сфере безопасности мы подписали с Данией, а также с Италией и Канадой. Ранее подобные заключили с Великобританией, а также с Германией и Францией.

"Все договоренности заключаются на 10 лет, но могут быть изменены, если к тому времени Украина вступит в НАТО", – подчеркивает Петр Олещук.

По его словам, соглашения предусматривают поддержку нашего евроатлантического курса, а также механизмы мгновенной реакции партнеров (в течение 24 часов), если к тому моменту Украина пострадает от новой агрессии. Также в данных документах прописаны аспекты, связанные с санкционной политикой против РФ, предоставлением финансовой и другой помощи нашей стране.

Это не альтернатива вступления в НАТО, уточняет политолог. Мы ожидаем официального приглашения в Альянс в этом году – в Вашингтоне, на юбилейном саммите НАТО.

Есть три важных события уходящей недели

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил три важных события уходящей недели, которые произошли в украинском парламенте.

Во-первых, парламент принял все необходимые законы (о реформе корпоративного управления, финансовых рынков, а также касательно электронных аграрных нот), которые мы обязались принять для продолжения эффективного сотрудничества со Всемирным банком.

"Это позволит там уже в марте получить 1,4 млрд долларов, – сообщил эксперт. – Нам они крайне необходимы. К сожалению, в течение первых двух месяцев этого года внешнее финансирование Украины серьезно снизилось".

Во-вторых, Рада приняла в целом закон о лоббизме.

"Это одно из главных условий нашей евроинтеграции. И в этом смысле мы сделали значительный шаг вперед", – считает Ярослав Железняк.

В-третьих, продолжает он, несмотря на давление со стороны Офиса президента, на полное игнорирование правительством, в частности, министром юстиции Денисом Малюськой и первой вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко требований послов стран "Большой семерки", парламент занял правильную позицию. И провалил плохую версию (вариант от замглавы ОП Татарова) законопроекта о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Теперь на рассмотрение профильного Комитета поступит нормальный вариант, с учетом позиций наших международных партнеров", – рассказал нардеп.

Среди важных событий недели он также назвал то, что Украина и МВФ достигли очередного staff level agreement (соглашение на уровне персонала) по результатам работы миссии в нашей стране. Это открывает дорогу к траншу в 880 млн долларов в марте, после заседания Совета МВФ, сообщил Ярослав Железняк.

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