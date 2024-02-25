Новые риски и «черные лебеди»: что может решиться в этом году и как повлияет на войну в Украине

Во вторую годовщину широкомасштабного российского вторжения Украина подписала гарантии по безопасности еще с двумя союзниками – Италией и Канадой. Таким образом, число соответствующих договоренностей достигло шести (ранее были подписаны с Великобританией, Германией, Францией и Данией). Президент Украины Владимир Зеленский мощно обратился в этот день к лидерам стран G7, призывая быть более решительными ведущие демократии мира. Мы получили четкие сигналы, что будет со временем и в ЕС, и в НАТО – вопрос не в "если", а в "когда". Эксперты рассказали порталу "Комментарии", какие выводы из российско-украинской войны можно сделать на данный момент, а также чего ожидать в дальнейшем.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Россияне рассматривают два военных плана на ближайший год

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что российское руководство рассматривает два военных плана на ближайший год.

Первый предполагает провести дополнительную мобилизацию, повышать ставки в противостоянии с Западом угрозами размещения ядерного оружия в космосе, создавать новые точки напряжения в Приднестровье или Сувалкском коридоре.

Второй план – переговоры и соглашение о прекращении огня с сохранением контроля над захваченными территориями.

"Важным условием перемирия российские представители теперь называют прекращение поставок оружия для Украины. Таким образом они хотят сохранить преимущество для планирования следующей войны на украинском театре военных действий", – отмечает эксперт.

" В условиях сокращения поставок западной помощи украинский Генштаб строит свою на 2024 год с акцентом на активную оборону и создание дополнительных линий фортификации. В случае получения дальнобойных ракет и истребителей будут усилены точечные удары по целям, расположенным в тылу противника. Хотя, по соглашению с партнерами, эти цели могут быть поражены только на оккупированных территориях Украины. Особое внимание будет уделяться кораблям Черноморского флота РФ и авиации. Уничтожение двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ( ДРЛО уже нанесло существенный урон боевым возможностям противника в воздухе", – подчеркивает Игорь Попов. В условиях сокращения поставок западной помощи украинский Генштаб строит свою стратегию

Российские спецслужбы, продолжает он, проводят массированную пропагандистскую операцию с продвижением тезиса о нелегитимности президентской власти в Украине после 20 мая.

а президент и парламент продолжат исполнять свои полномочия до окончания войны. Это подтверждают данные последних соцопросов. Но планы российских ИПСО утверждены, в них вовлечены в том числе агенты в Украине, параллельно подобные месседжи продвигаются в информационном поле западных страны", – предупреждает эксперт. "Целью операции является дестабилизация внутренней политики нашей страны и таким образом ослабление ее возможностей в сфере безопасности и дипломатии. На самом деле, украинская Конституция четко провозглашает принцип непрерывности государственной власти, а статья 108 говорит, что свои полномочия президент передает только следующему избранному президенту. Кроме юридической легитимности, существует и общественный консенсус по поводу того, что во время военного положения выборы проводиться не будут

Он акцентирует, что Украина сохраняет международную поддержку – и ее проявлением стал визит высокопоставленной делегации лидеров западных стран (премьер-министры Италии, Канады, Бельгии, президент Еврокомиссии) на вторую годовщину начала полномасштабной войны.

ЕС и отдельные страны увеличивают объемы своей поддержки, но полностью компенсировать американскую программу это не сможет. На этом фоне украинское руководство выстраивает систему долгосрочной стратегической поддержки нашей страны. Ее главным инструментом являются двусторонние соглашения о гарантиях помощи Украине. Уже подписаны такие соглашения с рядом стран. Они содержат планы получения финансовой, военной и дипломатической помощи на перспективу 10 лет, что позволяет выстраивать как военные планы, так и программы экономического восстановления", – рассказывает Игорь Попов. "К сожалению, остаются риски с задержками и снижением поставок американской помощи

Предстоящий год будет сложным, резюмирует он, могут появляться новые риски и "черные лебеди" (непредсказуемые события, резко меняющие обстановку). Успехи Украины будут зависеть от продолжения помощи западных стран, а также открытого диалога о всех существующих проблемах между властью и обществом, уверен эксперт.

Этот год – избирательный для многих ключевых игроков

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что этот год станет решающим в контексте того, что будет происходить в российско-украинской войне.

И хоть их удается обходить, в том числе потому, что страны Азии не присоединились к ограничениям давление чувствуется. И нарастает", – отмечает эксперт. "Все конфликты имеют определенную структуру. И в нашем случае, похоже, пик эскалации, появления новых союзников, поляризации мира в отношении этой войны, пройден. Может, у РФ еще тлеется надежда как-то поменять ситуацию военным путем. Но скорее, даже там уже поняли, что их ресурс не безграничен, что есть определенные пределы. Особенно, когда количество санкций увеличивается

То же самое, по его словам, касается Украины и наших союзников.

нам больше стали помогать европейские союзники, Канада, Япония. Но при этом демократический мир явно задумался над тем — что дальше? Какова дальнейшая стратегия в этом противостоянии? Заметно, что западные страны, в том числе вследствие внутриполитических процессов), не могут поддерживать нас достаточно мощно. Хорошо, если всё будет на уровне 2023 года. Чего явно недостаточно. В том числе потому Украина активно заключает соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Они важны, прежде всего, с политической точки зрения", – подчеркивает Алексей Якубин. "В контексте ситуации в США, когда поддержка оттуда затормозилась

И в то время, продолжает он, как в Кремле, похоже, решили плыть по течению (просто ожидать результатов американских выборов в надежде на то, что они окажутся позитивными для РФ), на Западе идет переоценка стратегии. Насколько он способен поддерживать Украину на нынешнем уровне или даже увеличить помощь.

"Следует помнить, что этот год – избирательный для многих ключевых игроков. Выборы пройдут в России (в марте станут очередной раз переизбирать Путина), летом – в Европарламент, осенью – президентские в США. А выборы всегда несут элемент нестабильности. Не исключены "черные лебеди", но их просчитать никогда нельзя. Именно поэтому 2024-й год я считаю определяющим. В том числе в рамках стратегий противоборствующих сторон и их партнеров", – заключает политолог.

Наши возможности к победе находятся не в Вашингтоне и не на границах с Польшей

Политолог, офицер ВСУ Петр Охотин поделился таким комментарием:

"В третий год войны украинцы входят немного разочарованными, раздражительными. Соответственно, это влияет на фактор решимости, который является важным параметром победы наравне с огневой мощью, численностью техники и способностью к маневрам".

Как война является продолжение политики, так и дипломатия опирается на внутренний ресурс, поясняет эксперт.

Наши возможности к победе, отмечает он, находятся не в Вашингтоне и не на границах с Польшей.

"Основная наша сила – способность учиться, строить эффективную систему обороны и не поддаваться попыткам расколоть нас, – акцентирует Петр Охотин. – Чем больше мы будем играть в политику, подыгрывать попыткам дискредитации военно-политического руководства, искать виновных среди своих, тем ближе поражение. Чем лучше мы будем показывать сплоченность, находить способы ротации военных, привлекать в ряды ВСУ вынужденно перемещенных украинцев, тем больше шансов на победу".

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