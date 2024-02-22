Новый пакет санкций против России: СМИ узнали, какие страны они впервые зацепят

Европейский Союз согласовал новый пакет санкций против России, которые впервые направлены против китайских и индийских компаний, обвиняемых в поддержке путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Отмечается, ограничения, которые станут 13-м пакетом санкций, введены Брюсселем в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, нацелены на около 200 физических и юридических лиц, но не нацелены на важные промышленные сектора.

Включение китайских и индийских компаний в санкционные списки происходит в тот момент, когда ЕС и его партнеры по G7 пытаются подавить использование Россией третьих стран и транзитных маршрутов для уклонения от существующих ограничений, призванных помешать ее военной экономике.

Согласно документам, с которыми ознакомилась газета Financial Times, меры касаются трех компаний в материковом Китае и одной в Индии, а также предприятий в Шри-Ланке, Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане.

Предприятия попадут под торговые ограничения после того, как будет обнаружено, что они помогают поставлять оборудование, в частности электронику и микрочипы, используемые Россией для производства оружия или другого оборудования, которое используется в войне против Украины.

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