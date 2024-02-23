Украина подписала первое соглашение о гарантиях безопасности со страной, которая не есть членом G7

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Кравцев Сергей
Украина подписала с Данией соглашение о безопасности. Это первая страна за пределами G7, предоставившая гарантии безопасности Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.
Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности
Сегодня во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.
Жовква отмечает, что в 2024 году военная поддержка Дании будет составлять не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, Датский Фонд на поддержку Украины в 2023-2028 годах выделил 8,5 млрд евро.
К Соглашение содержит классические положения о поддержке будущего членства Украины в ЕС и НАТО, пути реформ, сотрудничества в области оборонной промышленности, в сфере разведки, кибербезопасности, восстановления Украины, а также вопроса санкций и привлечения агрессора к ответственности. Кроме этого, есть мощный военный блок.
Жовква отмечает, что Дания обязуется поддерживать коалицию по F-16, в частности, предоставить самолеты, боеприпасы, тренажеры, а также поддерживать долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине.
Также речь идет о развитии морского флота, разминировании, предоставлении беспилотников, средств связи, радаров и оборудования для обнаружения.
Срок действия соглашения – десять лет, как и других соглашений, которые уже заключила Украина.
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