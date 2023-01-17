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Залужный уехал за границу. С кем встретился командующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уехал за границу для встречи с американским генералом.

сегодня, 20:46
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Автор:

Slava Kot

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный совершил визит в Польшу, где встретился с генералом США Марком Милли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского военного руководителя.

Залужный уехал за границу. С кем встретился командующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото из открытых источников

В сообщении главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что впервые встретился с американским генералом Марком Милли. Руководитель ВСУ поблагодарил генерала США за поддержку и оказанную помощь его страной и союзниками.

"В Польше состоялась моя первая личная встреча с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли", — пишет Валерий Залужный.

Вероятно, украинский и американский военные обсудили предстоящую встречу союзников Украины на американской военной базе Рамштайн, которая состоится в конце недели. Там ожидается принятие решения о поставках Украине западных танков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны Великобритании объявило о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошел эскадрон британских непобедимых танков Challenger 2, бронетранспортеры, зенитные установки САУ и боеприпасы.

Также Комментарии писали о том, что Великобритания давит на Германию, чтобы правительство страны разрешило отправлять танки Leopard 2 другим странам, включая Польшу и Финляндию. Последняя назвала всего одно требование для отправки танков в Украину, а президент Финляндии публично объявил, что поддержит такое решение. Правительство Польши, в свою очередь, также сообщало о желании отправить танки Leopard.   2 в Украину.



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Источник: https://t.me/CinCAFU/357
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